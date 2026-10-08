La UCO y Psicología Sin Fronteras impulsan la formación de estudiantes en voluntariado y apoyo psicológico

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CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Psicología Sin Fronteras ponen en marcha este viernes un nuevo programa para impulsar la formación del estudiantado en voluntariado y apoyo psicológico ante situaciones de crisis y emergencia. La propuesta formativa, dirigida al alumnado del Grado en Psicología y del Máster Universitario en Psicología General, contempla formación básica en este ámbito y la posible participación del estudiantado, siempre de manera coordinada y supervisada, en futuras actuaciones de apoyo.

Según ha indicado la UCO en una nota, la iniciativa, presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, cuenta con la colaboración del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Justicia Social, la mencionada facultad, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Psicología Sin Fronteras y la Unidad de Voluntariado de la UCO, coordinada por el profesor Pedro Ventura.

El acto de presentación del programa formativo ha contado con la presencia del presidente de Psicología Sin Fronteras, José Guillermo Fource; la presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda; las coordinadoras del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, Bárbara Luque y Charo Castillo; la decana de la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Natividad Adamuz, y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la UCO, Sara Pinzi.

A continuación, ha dado comienzo un seminario formativo dirigido al estudiantado, centrado en la intervención y el apoyo psicológico en situaciones de crisis y emergencia. La iniciativa contempla, además, la posible participación del alumnado en entrevistas y acciones de acompañamiento vinculadas al programa que Psicología Sin Fronteras mantiene con las personas afectadas y con quienes participaron en las labores de intervención tras el accidente de Adamuz.

La formación, además, proporciona herramientas básicas para participar en equipos de apoyo, acompañar a personas afectadas y colaborar en entrevistas en contextos de crisis, siempre desde una actuación coordinada, supervisada y respetuosa con las necesidades y los tiempos de las víctimas y de las personas intervinientes.

La iniciativa representa, de este modo, una nueva fase de la colaboración iniciada tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz en enero de 2026. En los primeros días posteriores al siniestro, Psicología Sin Fronteras se desplazó a Córdoba para prestar atención y apoyo psicológico a las personas afectadas, sus familias y las personas intervinientes, en una actuación que contó con la cobertura y el apoyo del Ministerio de Sanidad y del Comisionado de Salud Mental. Gracias a la colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, la UCO facilitó, además, alojamiento gratuito en el Colegio Mayor La Asunción a las personas voluntarias desplazadas.

Aquella intervención de emergencia ha tenido continuidad en un programa de acompañamiento a víctimas e intervinientes que Psicología Sin Fronteras sigue desarrollando actualmente. Este proceso pretende favorecer espacios de acompañamiento, escucha y encuentro y concluirá con la publicación de un libro que recogerá recuerdos, testimonios y encuentros entre las personas afectadas por el accidente y quienes participaron en las labores de intervención y rescate.