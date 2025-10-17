La UCO refuerza su vínculo con Cuba con la firma de nuevos acuerdos de cooperación con cuatro de sus universidades

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, en una de las firmas con las universidades cubanas. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha reforzado su cooperación con el sistema universitario cubano con la firma de acuerdos marco con las universidades de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (La Habana), Matanzas (UM) y Guantánamo, así como una carta de intención de colaboración académica con la Universidad de La Habana.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que las rúbricas se han llevado a cabo en el marco del XV Encuentro Bilateral de Rectores y Rectoras Cuba-España (MES-CRUE), celebrado esta semana en Córdoba, organizado por el Ministerio de Educación Superior de Cuba y CRUE Universidades Españolas, con la Universidad de Córdoba como anfitriona.

Los acuerdos, firmados por el rector, Manuel Torralbo, junto a las máximas responsables de las universidades cubanas, establecen las bases para desarrollar actividades conjuntas en los ámbitos académico, científico y cultural que impulsen la formación, la investigación y la cooperación interuniversitaria.

Las líneas de colaboración incluyen la formación e intercambio de profesorado, personal investigador y técnico, el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica, la formación de posgrado y programas de movilidad, consultorías y publicaciones conjuntas, intercambio de documentación e información científica, así como la creación de redes temáticas y proyectos de desarrollo para comunidades de influencia, especialmente aquellos centrados en la planificación y ejecución de políticas de desarrollo regional.

La aplicación de los acuerdos se articulará a través de convenios específicos, supervisados por una comisión mixta con un representante de cada parte, y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por igual periodo. En el caso de la carta con la Universidad de La Habana, su duración será de dos años.

Durante el acto de firma, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha subrayado que estos acuerdos "reflejan la voluntad de nuestras universidades de seguir tendiendo puentes, compartiendo conocimiento y aprendiendo juntas". Además, ha añadido que "la cooperación universitaria no se sostiene solo en convenios, sino en la confianza mutua, el respeto y la voluntad de avanzar juntos en el desarrollo científico y social de nuestros pueblos".

ENCUENTRO CUBA-ESPAÑA EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El XV Encuentro Bilateral de Rectores y Rectoras Cuba-España, celebrado los días 16 y 17 de octubre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, ha reunido a representantes de más de 60 universidades de ambos países, así como a autoridades del ámbito universitario y científico.

La cita ha servido para reforzar la cooperación académica y científica entre Cuba y España, avanzar en nuevas líneas de colaboración en materia de formación doctoral, investigación conjunta, innovación y sostenibilidad, y para compartir experiencias de gestión universitaria y desarrollo tecnológico.