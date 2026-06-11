UCOCultura clausura la programación del actual curso con la exposición 'Desvelo y Umbral' de Caroline Krabbe

Archivo - El edificio de las Casas de Doña Ana Jacinta (dcha.), sede de UCOCultura, en la Plaza de la Corredera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro UCOCultura de la Universidad de Córdoba (UCO) concluye la programación del curso académico 2025-2026 con la exposición 'Desvelo y Umbral', de la artista danesa afincada en Frigiliana Carolina Krabbe. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio, presenta un conjunto de 34 piezas, de las cuales 12 son máscaras, dos son relieves y veinte son esculturas de bulto redondo realizadas en gres de alta temperatura. Algunas de ellas están relacionadas con fetiches y amuletos que han formado parte del ajuar mágico de numerosas comunidades pasadas.

Según ha indicado la UCO en una nota, el acto de inauguración de la exposición ha contado con la presencia del vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich; la directora general de Cultura, Elisa Borsari; el comisario de la exposición, Federico Castro; y la autora de la muestra, Caroline Krabbe. La exhibición tiene su origen en 2024 entre la Fundación MBM (Move be Moved) y UCOCultura, cuando ambas instituciones presentaron en Córdoba una primera exposición individual de la artista en 'La Inaudita', que supuso el primer acercamiento al público cordobés al universo creativo de Caroline Krabbe.

En varias piezas de la muestra actual aparecen rostros velados, figuras híbridas, referencias a animales o elementos simbólicos que buscan sugerir presencias, pensamientos o estados interiores. En su conjunto trazan un círculo que une el origen común de las culturas con la visión sistémica actual.

En las obras reunidas en esta exposición aparecen cuerpos, estructuras y huellas que parecen situarse en suspensión, habitando un territorio ambiguo entre lo orgánico y lo imaginado. A través de materiales, formas y gestos contenidos, la artista construye atmósferas que invitan a una experiencia de observación lenta y atenta, abierta tanto a la introspección como al diálogo con el entorno.

Tal y como ha subrayado la propia autora de la exposición, las piezas que forman parte de la muestra nacen de su interés "por los estados de transformación y por aquello que no termina de definirse del todo". "Muchas de estas esculturas surgieron sin una idea completamente cerrada desde el principio, permitiendo que el propio proceso fuese marcando el camino", ha destacado Krabbe, quien ha afirmado, en relación al título de la exposición, que "si desvelo habla para mí tanto de la inquietud interior como del acto de retirar parcialmente un velo, umbral representa ese instante de tránsito en el que una forma abandona un estado para acercarse a otro".

Con esta exposición, la Universidad de Córdoba reafirma su deseo de ser un espacio diverso y plural en el que dialoguen distintos lenguajes artísticos y trayectorias. En este sentido, UCOCultura concibe su labor como un puente entre generaciones y territorios, acogiendo tanto a artistas jóvenes que encuentran aquí su primera oportunidad expositiva, como a creadores cordobeses consagrados cuya obra merece ser revisitada y difundida, y a figuras foráneas de prestigio internacional cuya presencia enriquece el ecosistema cultural local. La convivencia de estas miradas permite tejer un relato cultural más amplio, abierto y contemporáneo, que refuerza la vocación universitaria de apertura, conocimiento compartido e intercambio entre comunidades.

CAROLINA KRABBE

Carolina Krabbe es pintora, dibujante y escultora de formación autodidacta, dedicada en los últimos años al trabajo del barro y al desarrollo de técnicas experimentales de esmaltes cerámicos. Su obra se ha expuesto en Dinamarca, Francia, Italia y España. Gestionó la galería Krabbe entre 2004 y 2019.

En 2019 creó el CK Artist Project, con la idea de generar proyectos expositivos para artistas, entre Dinamarca y España, y ha sido comisaria de diversas exposiciones y agente artística implicada en la reivindicación del reconocimiento de la labor de las creadoras plásticas.