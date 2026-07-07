La UE destina 120 millones a España para paliar los daños de los incendios de 2025

Archivo - Medios aéreos trabajando en el incendio de Tarifa en imagen de archivo. - NONO RICO // EUROPA PRESS - Archivo

Tarifa, el mayor incendio en Andalucía en 2025

BRUSELAS/SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto de 2025, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha culminado la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, con la que España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

España recibirá así más del 80% del importe total aprobado, mientras que Rumanía contará con 14,34 millones de euros para hacer frente a las inundaciones sufridas entre mayo y junio de 2025 y Chipre obtendrá 9,21 millones para paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en julio del pasado año.

La financiación europea permitirá sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la emergencia, de modo que el desembolso aprobado este martes completará la ayuda prevista con cargo al Fondo de Solidaridad.

TARIFA, EL MAYOR INCENDIO EN ANDALUCÍA EN 2025

En Andalucía durante el pasado año se decretaron dos incendios en parajes distintos de Tarifa el 5 y el 11 de agosto y afectaron a parajes cercanos a zonas turísticas como Valdevaqueros y Atlanterra, obligando al desalojo de más de 3.500 personas entre turistas y vecinos.

En este sentido, en ninguno de los fuegos hubo que lamentar pérdidas humanas, pero sí la quema de más de 600 hectáreas de terreno.

En 2026, los servicios de extinción de incendios han realizado en Andalucía un total de 373 intervenciones desde el 1 de enero de este año, una veintena de las cuales se han concentrado en un solo día --este domingo 5 de julio--.

Así las cosas, el dispositivo EMA Infoca cuenta esta campaña con 4.700 profesionales, una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles.

Del mismo modo, para esta época de peligro alto de incendios el Plan Incofa ha estrenado la Unidad de Maquinaria Pesada (formada por dos retroexcavadoras, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras).

Los medios aéreos suman así 43 aeronaves, tres más que la campaña pasada. El despliegue logístico del Infoca se apoya en 23 Centros de Defensa Forestal, once subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo.