La UGR cubre ya más del 80% de las plazas de grado ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes de la UGR. - UGR

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda adjudicación para estudiantes de primer curso ha finalizado en la Universidad de Granada con 9.045 plazas de grado cubiertas, es decir, el 80,47 por ciento de las ofertadas.

Esto sitúa a la UGR tres puntos por encima de las cifras del año anterior durante el mismo periodo, según ha informado este miércoles la institución docente.

La matriculación con estudiantes extranjeros, por su parte, alcanza las 9.253 y 21 grados universitarios han cubierto ya todas sus plazas.

Por ejemplo, Administración, Dirección de Empresas y Derecho, Arqueología e Historia, Conservación de Bienes Naturales, Criminología, Economía Bilingüe, Edificación y Administración de Empresas, entre otros.

Las titulaciones más demandadas que aún no han completado toda su oferta y las ramas de ciencias de la salud están ya por encima del 90 por ciento de ocupación.

"Este aumento de plazas cubiertas con respecto al año pasado refleja el gran interés que suscita la oferta académica de la Universidad de Granada", valora el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez.

El vicerrector también destaca el estreno que están teniendo los nuevos grados que se suman a partir del próximo curso: "Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, e Ingeniería Biomédica, que son algunas de las titulaciones que se incorporan, están teniendo un comportamiento fantástico en el periodo de adjudicación de matrículas", destaca el vicerrector.

A partir de ahora, quedan cinco fases de resultas, más las extraordinarias a las que llegarán algunas titulaciones.