La UGR retrasa al 22 de septiembre el inicio de curso en Ceuta y refuerza la seguridad privada

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GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) retrasará del 14 al 22 de septiembre el inicio del curso en el campus de Ceuta a raíz de la crisis derivada de la entrada masiva de migrantes a finales del pasado julio, según se desprende del Plan de Contingencia activado por la institución docente ante la situación excepcional que existe en la ciudad.

Como criterio general, se priorizará la docencia en modalidad presencial, pero se habilitarán medidas de flexibilización o adaptación en los horarios y en la modalidad de impartición de la docencia atendiendo a las características de la formación y del estudiantado de cada título.

Además, la universidad ha decidido reforzar temporalmente el servicio de seguridad privada mediante la ampliación de efectivos, horarios o turnos durante las primeras semanas del curso o mientras se mantenga la situación excepcional, especialmente en las franjas de mayor entrada y salida de estudiantes y resto de miembros de la comunidad universitaria.

El personal de seguridad prestará especial atención en relación con el acceso a los edificios del Campus de personas ajenas a las actividades que se desarrollan en el mismo.

A tales efectos, cuando las circunstancias de seguridad así lo aconsejen, podrán requerir el uso del certificado de pertenencia a la UGR o cualquier otro medio que acredite la pertenencia a la institución docente, según se desprende del plan, consultado por Europa Press.

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

La Universidad de Granada dispone en Ceuta de una comunidad universitaria cuantificada actualmente en 1.755 personas. Una circunstancia especialmente relevante es que aproximadamente 900 estudiantes, más de la mitad del estudiantado, procede de la Península y de fuera de ella, y debe desplazarse a Ceuta para desarrollar presencialmente su actividad universitaria.

Asimismo, un número superior a 250 estudiantes deberán desarrollar prácticas académicas externas en diversas entidades (hospitales, centros de salud y centros educativos, entre otros).

Este colectivo requiere una atención específica porque su actividad implica desplazamientos regulares desde diversos puntos de la ciudad (incluido el Campus) hacia los lugares donde se desarrollan las prácticas y, además, una dependencia adicional del normal funcionamiento de servicios sanitarios y educativos.

El objetivo de este plan de contingencia, que avanza Ideal, es garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria y de las instalaciones; así como facilitar la incorporación a Ceuta del estudiantado procedente de fuera de la Ciudad Autónoma, especialmente los estudiantes de nuevo ingreso.

La UGR quiere preservar la normalidad y presencialidad de la actividad universitaria siempre que las condiciones lo permitan y garantizar que ningún miembro de la comunidad universitaria resulte perjudicado como consecuencia directa de incidencias extraordinarias de movilidad, seguridad o funcionamiento de los servicios esenciales.

Dentro del Comité de Emergencia activado por esta crisis, habrá un núcleo operativo para el Campus de Ceuta encargado del seguimiento diario de la situación y de elevar propuestas de decisión al comité cuando sea necesario para ir adoptando las medidas que se estimen necesarias conforme evolucione la situación.