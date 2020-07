UGT abandona la Mesa Negociadora de Salud porque el SAS "niega cualquier tipo de mejora" a sus trabajadores

Anuncia movilizaciones e insta al resto de sindicatos a que se unan para "doblegar a una Administración insensible"

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado este martes que abandona la Mesa Negociadora de Salud porque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "niega cualquier tipo de mejora" a sus trabajadores y le acusa de haberla "dinamitado".

Según expone en una nota de prensa el sindicato, ni el excepcional comportamiento de los profesionales durante esta pandemia, ni el discurso del presidente autonómico, Juanma Moreno "diciendo que habrá acuerdo con los sindicatos", ni el mandato del Parlamento de Andalucía que instó al Gobierno a compensar a los profesionales del SAS "parece que importa a la Consejería de Salud y Familias" y, "tras varias reuniones riéndose de los negociadores", este martes "han dinamitado la mesa sectorial y donde dijeron digo ahora dicen diego".

"Ni quieren cumplir acuerdos que ya deberían haber cumplido y que estaban reconocidos por la Mesa General de Función Pública, ni siquiera dicen que puedan asumir lo que presentaron en el febrero", subraya UGT, que asegura que la Junta de Andalucía dice "no" a la carrera profesional de más de 60.000 profesionales que siguen sin poder acceder a ella, a la promoción de la función administrativa, a las nóminas atrasadas para "cerca de 20.000 interinos, a la carrera profesional de interinos, a la paga extra por Covid, no al cien por cien del CRP, a días de compensación por Covid o a una homologación retributiva real con el resto del Estado, "y no la miseria de subida de un euro y medio en horas de guardia que han dado".

En definitiva, "no a una negociación para mejorar las condiciones laborales de un personal que lo ha dado, está dando y dará todo para cuidar a la población contra un virus que amenaza con rebrotes puntuales ahora y general en otoño", recrimina UGT.

Para el sindicato a todo esto se le suma la "falta de interés" en mejorar la Atención Primaria y que "ni siquiera han presentado un plan", como "tampoco les preocupa" el desarrollar las especialidades de enfermería "ni dicen absolutamente nada" sobre mejorar las retribuciones de noches y festivos que "son una vergüenza" lo que cobran los profesionales de todas las categorías.

Por todo ello, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía "no va a seguir el juego a los no tienen ningún interés en acordar mejoras para un Sistema Público Sanitario al borde del colapso, tras muchos años de recortes".

UGT abandona pues la Mesa Negociadora de Salud hasta que no tenga "un documento serio" y que suponga mejoras para el conjunto de nuestro sistema porque "si quieren seguir dando migajas a los profesionales, que lo hagan", pero sin el consentimiento del sindicato.

FeSP-UGT anuncia que convocará movilizaciones e insta al resto de sindicatos a que se unan para "doblegar a una Administración insensible y con falta de capacidad" para mejorar el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).