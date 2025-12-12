UGT-A advierte de los datos de siniestralidad laboral en Andalucía: "Trabajar sigue costando la vida"

Imagen de archivo de una manifestación de UGT. - UGT-A

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mostrado este viernes su "profunda preocupación" por la evolución de la siniestralidad laboral en la comunidad, tras conocerse los últimos datos oficiales que reflejan que 102 personas trabajadoras han fallecido en accidente de trabajo en Andalucía hasta el mes de octubre de 2025.

No obstante, según los datos propios de UGT, "la cifra real" asciende ya a 107 personas fallecidas, una "realidad dramática" que, aunque supone un ligero descenso respecto al mismo periodo del año anterior, continúa situando a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor mortalidad laboral del país, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Junta de Andalucía, hasta octubre se han registrado 87.182 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 875 han sido graves.

Andalucía concentra además casi uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España, "una proporción absolutamente inasumible".

En esta línea, UGT Andalucía ha incidido que cada tres días fallece una persona trabajadora en nuestra comunidad y que cada cinco minutos se produce un accidente laboral.

Durante la jornada de trabajo se han producido 79 fallecimientos, mientras que 23 personas han perdido la vida en accidentes in itinere, una cifra que iguala ya la del año pasado, "lo que evidencia la gravedad del problema".

Además, UGT ha señalado que la mayoría de los accidentes mortales afectan a personas asalariadas, "aunque también se han producido fallecimientos entre trabajadores y trabajadoras autónomas".

Por sectores, la Construcción registra el mayor aumento de la mortalidad laboral, con un incremento superior al 39%, seguida de la Industria, mientras que el sector Servicios continúa siendo el que acumula un mayor número total de fallecidos.

Por provincias, Sevilla encabeza "de forma muy preocupante" la mortalidad laboral, con 29 personas fallecidas hasta octubre, seguida de Málaga y Córdoba.

UGT Andalucía ha alertado así de que, pese a algunos descensos porcentuales en accidentes con baja, la tendencia de la siniestralidad laboral mortal "sigue siendo claramente ascendente en los últimos años", especialmente tras la pandemia.

De mantenerse esta evolución, "existe un riesgo real de igualar o incluso superar las cifras de fallecidos del pasado año". El sindicato ha insistido así en que "no son cifras, son vidas", y ha criticado que detrás de cada accidente mortal "hay familias rotas y derechos laborales vulnerados".

Por ello, UGT Andalucía ha exigido el "cumplimiento estricto de la normativa en prevención de riesgos laborales, el refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía de Salud Laboral, así como la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo", incluyendo los riesgos psicosociales, climáticos y organizativos.

Asimismo, UGT Andalucía ha reiterado la necesidad de crear una figura estatal similar a la del Delegado Territorial de Prevención, especialmente para proteger a las personas trabajadoras de las pymes, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz.

Desde UGT Andalucía "se continuará alertando de cada muerte en el trabajo y personándose como acusación popular en aquellos procedimientos judiciales en los que existan indicios de responsabilidad empresarial, porque la siniestralidad laboral no es inevitable: se puede y se debe evitar", ha concluido el sindicato.