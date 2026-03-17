UGT-A advierte de que la subida de los costes laborales no compensa la pérdida de poder adquisitivo

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador en una oficina en imagen de archivo. - JCYL - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha analizado los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un incremento generalizado de los costes laborales y salariales en la comunidad autónoma, pero que "siguen evidenciando una situación de desigualdad estructural en comparación con la media estatal" y que "no compensa la pérdida de poder adquisitivo".

Según estos datos, el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía se situó en 2.988,20 euros, lo que supone un incremento interanual del 5,3% y un crecimiento del 7,4% respecto al trimestre anterior.

Desde UGT Andalucía han valorado positivamente este crecimiento, que sitúa a la comunidad entre las regiones con mayor incremento salarial del país.

Sin embargo, el sindicato ha advertido de que estos datos "no deben ocultar la realidad de fondo: los salarios en Andalucía siguen estando entre los más bajos del conjunto del Estado, situándose un 12,5% por debajo de la media nacional".

De esta manera, tal y como han subrayado desde el sindicato, esta brecha salarial refleja una desigualdad persistente entre territorios, especialmente entre el norte y el sur del país, que responde en gran medida a las características del modelo productivo andaluz.

Por ello, la economía de la comunidad "continúa dependiendo en exceso del sector servicios", especialmente de actividades como la hostelería y el comercio, donde los niveles salariales son tradicionalmente más bajos, mientras que sectores con mayor valor añadido, como la industria, siguen teniendo un peso insuficiente.

A ello se suma la estructura empresarial andaluza, compuesta en más de un 95% por pequeñas y medianas empresas y microempresas, en las que la presencia de representación legal de las personas trabajadoras es más limitada, dificultando la negociación colectiva y la mejora de las condiciones laborales.

En esta línea, UGT Andalucía ha subrayado además que el incremento salarial registrado no está siendo suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Desde 2020, los precios han aumentado más de un 23%, mientras que los salarios pactados en convenio apenas han crecido en torno a un 16%, lo que supone una pérdida real cercana a los siete puntos para las personas trabajadoras.

Esta situación se ve agravada por el contexto inflacionista actual, especialmente en productos básicos como la alimentación, donde se registran incrementos significativos que afectan directamente a la economía de los hogares.

El encarecimiento estructural de la cesta de la compra hace que, a pesar de las subidas salariales, muchas familias continúen teniendo dificultades para llegar a fin de mes.

En paralelo, los datos reflejan la existencia de 23.824 vacantes en Andalucía durante el cuarto trimestre de 2025, lo que sitúa a la comunidad como la tercera con mayor número de puestos sin cubrir en el conjunto del país .

Así, este hecho "pone de manifiesto un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo que requiere una intervención decidida por parte de las administraciones públicas".

Para UGT Andalucía, este escenario evidencia la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, mejorar los sistemas de orientación laboral y potenciar la intermediación pública, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo y reducir la precariedad.

Asimismo, el sindicato ha insistido en que la negociación colectiva "debe seguir siendo una herramienta fundamental para mejorar los salarios y las condiciones laborales, especialmente en los sectores más precarizados".

Ante este contexto, UGT Andalucía ha reclamado continuar en la senda de incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido; reducir la brecha salarial con respecto a la media estatal; reforzar la negociación colectiva en todos los sectores; impulsar un cambio del modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido y mejorar las políticas activas de empleo y la intermediación laboral.

Finalmente, UGT-A ha concluidoc que, pese al crecimiento de los indicadores económicos, "la bonanza económica no se está trasladando de forma suficiente a las personas trabajadoras", por lo que resulta imprescindible avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza y garantizar condiciones laborales dignas en la comunidad autónoma.

El sindicato ha reiterado su "compromiso de seguir trabajando para mejorar los salarios, reducir la precariedad y avanzar hacia una Andalucía más justa, cohesionada y con mayores oportunidades para el conjunto de la clase trabajadora".