UGT alerta de "pésimas condiciones" en el Infoca a las "puertas" del periodo de alto riesgo de incendios forestales

Publicado 26/04/2019 15:29:15 CET

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha alertado este viernes de las "pésimas condiciones" en las que, según el sindicato, se encuentra el dispositivo andaluz contra los incendios forestales, Infoca, "a puertas de comenzar el periodo de alto riesgo" de dichos fuegos en la comunidad autónoma.

Así, según indica la federación sindical en un comunicado, el dispositivo Infoca se encuentra "mermado respecto a los años anteriores" y existe "una situación de precariedad por la falta de cobertura de personal y por la retirada de camiones contra incendios que se están llevando a cabo en algunas zonas de Andalucía".

A esta situación --según continúan desde la FeSP de UGT-A--, hay que añadir que "la plantilla no se está rejuveneciendo, como contempla el convenio colectivo, al no producirse jubilaciones parciales y contratos de relevo". Así, "la oferta pública de empleo se está demorando y no se cubren los puestos de trabajo de bomberos forestales", de forma que el dispositivo está "raquítico ante el peligro inminente de incendios".

Según esta federación de UGT, "en Granada faltan por cubrir 70 puestos de trabajo", así como 54 en Almería, 50 en Huelva y 48 en Córdoba, y "así sucesivamente en todas las provincias andaluzas".

El sindicato sostiene que la plantilla del Infoca cuenta con "recursos escasos para afrontar el trabajo", prueba de lo cual es "la retirada de vehículos contra incendios en zonas de especial protección, como viene ocurriendo en La Alhambra y el Llano de la Perdiz, en Granada, y en Huelva en el Parque Nacional de Doñana".

Así las cosas, desde UGT instan a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a que "hagan una apuesta firme por el mantenimiento del servicio público que supone un dispositivo de calidad que, hasta hoy, ha sido referente dentro y fuera de Andalucía".

"Si continúan mermando recursos nos encontraremos con la pérdida de capacidad de reacción ante las emergencias ambientales del territorio andaluz", según UGT, cuya representación en Amaya exige, "en nombre de la plantilla y por el bien de la ciudadanía andaluza, una respuesta inmediata en el cumplimiento del convenio colectivo y, por ende, de todas las actividades inherentes a esta agencia, como pueden ser la protección del medio natural, prevención de incendios, la biodiversidad y cualquier otra circunstancia que implique actuar ante situaciones de emergencia".