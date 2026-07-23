UGT-A alerta de que Veiasa "sigue incumpliendo" el convenio colectivo cinco meses después de su firma

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, y el miembro de la Coordinadora de UGT en Veiasa y secretario de Negociación Colectiva de UGT FICA Sevilla, José Ángel Míguez Álvarez. - UGT

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Andalucía ha alertdo del incumplimiento del convenio colectivo de Veiasa por parte de la dirección de la empresa, cinco meses después de la firma de un acuerdo que "puso fin a 18 años sin convenio colectivo". El sindicato ha exigido la "aplicación inmediata de los compromisos adquiridos" y advierte de que, si la situación no se desbloquea tras el verano, impulsará nuevas actuaciones en defensa de los derechos de la plantilla.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT Andalucía, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, y el miembro de la Coordinadora de UGT en VEIASA y secretario de Negociación Colectiva de UGT FICA Sevilla, José Ángel Míguez Álvarez, han explicado que una parte "muy importante" del convenio firmado el pasado 13 de febrero continúa sin ejecutarse.

Rodríguez Saucedo ha señalado que la negociación del convenio se prolongó durante más de un año y permitió cerrar un acuerdo "muy positivo" tras casi dos décadas sin renovación del marco laboral. Sin embargo, ha lamentado que "a finales de julio una parte importante del convenio sigue sin cumplirse".

El responsable sindical ha explicado que la empresa ha justificado el retraso por la necesidad de obtener distintas autorizaciones administrativas derivadas de su condición de empresa pública y por la situación institucional vivida tras las elecciones autonómicas. No obstante, ha señalado que esas explicaciones "ya no sirven ni a UGT ni, mucho menos, a la plantilla".

Durante la jornada de este miércoles, el secretario general de UGT FICA Andalucía mantuvo una conversación con el director general de Veiasa, quien le trasladó que ya cuenta con el visto bueno de Función Pública para ejecutar las promociones profesionales recogidas en el convenio y que únicamente resta la autorización presupuestaria, prevista antes del 31 de julio.

El convenio contempla 456 promociones profesionales hasta 2028, de las que 291 debían hacerse efectivas durante este año. Aunque la empresa ha garantizado que los trabajadores percibirán con carácter retroactivo las diferencias salariales correspondientes desde la fecha prevista, UGT FICA ha insistido en que la plantilla necesita ver cumplidos los compromisos firmados.

"Los trabajadores llevan cinco meses esperando. Hasta que no vean reflejadas esas promociones en sus nóminas seguirán existiendo dudas e incertidumbre", ha señalado Rodríguez Saucedo, quien ha criticado además que otras organizaciones sindicales estén alimentando la desconfianza entre la plantilla.

Junto al incumplimiento de las promociones, UGT FICA Andalucía ha denunciado el aumento de la carga de trabajo en las estaciones ITV. Aunque el convenio eliminó el número mínimo obligatorio de vehículos por inspector, el sindicato asegura que la organización del trabajo continúa obligando a asumir ritmos excesivos debido al envejecimiento del parque móvil, al incremento de inspecciones de vehículos eléctricos e híbridos y al aumento de la demanda durante el periodo estival.

Según ha explicado José Ángel Míguez, esta situación provoca que numerosos trabajadores deban prolongar su jornada para finalizar todas las inspecciones programadas, generando estrés, riesgos psicosociales y una presión que puede repercutir directamente en la calidad de las inspecciones.

"Nuestro trabajo está directamente relacionado con la seguridad vial. No podemos realizar inspecciones con prisas cuando revisamos turismos, autobuses escolares o vehículos de mercancías peligrosas. La organización del trabajo debe garantizar que las inspecciones se realizan con todas las garantías", ha afirmado.

UGT ha alertado además de que las agendas de inspección continúan programándose por encima de la capacidad real de muchas estaciones, llegando en algunos casos al 120 o 130% de ocupación, lo que provoca retrasos para los usuarios y obliga a los trabajadores a asumir una carga de trabajo difícilmente compatible con una inspección rigurosa.

El sindicato considera igualmente que existe un incumplimiento en la compensación de las horas extraordinarias, ya que, en muchos casos, el exceso de jornada se compensa únicamente con tiempo de descanso y no conforme a lo establecido en el convenio colectivo.

Por todo ello, UGT FICA Andalucía reclama a Veiasa que ejecute de forma inmediata las promociones comprometidas, reorganice las cargas de trabajo y abra un proceso de diálogo con la representación legal de los trabajadores para analizar la situación de las estaciones ITV y adoptar las medidas necesarias.

El sindicato confía en que las autorizaciones pendientes queden resueltas durante las próximas semanas y que las promociones puedan hacerse efectivas en septiembre. En caso contrario, como organización sindical mayoritaria en Veiasa, advierte de que estudiará nuevas iniciativas para exigir el cumplimiento íntegro del convenio colectivo y la defensa de los derechos de la plantilla.