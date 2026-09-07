UGT Andalucía apoya las concentraciones contra las agresiones a periodistas y en defensa del derecho a la información

Decenas de personas con banderas de España, la Unión Europea y Ceuta durante una manifestación en protesta por los problemas de inseguridad que está provocando la crisis migratoria, a 6 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mostrado este lunes su apoyo a las concentraciones convocadas por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía contra las agresiones, amenazas e intimidaciones que sufren periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación durante el ejercicio de su trabajo, y ha animado a participar en las movilizaciones que se celebrarán simultáneamente este miércoles a las 11,00 horas en distintos puntos de Andalucía, Ceuta y Melilla.

En Andalucía tendrán lugar en Cádiz (plaza de la Constitución), Granada (Plaza Nueva), Huelva (Paseo de los Comunicadores), Algeciras (plaza de San Bernardo), Jaén (parque de la Concordia), Málaga (plaza de la Merced) y Sevilla (avenida de Europa). "Compartimos la preocupación expresada por el Colegio de Periodistas ante unos episodios que no pueden considerarse hechos aislados. En los últimos años, las agresiones y amenazas a profesionales que cubren manifestaciones, emergencias, conflictos sociales y otros acontecimientos de interés público se han repetido de manera preocupante", ha argumentado.

Por ello, UGT Andalucía ha traslado "especialmente" su solidaridad y apoyo a los periodistas, reporteros gráficos, cámaras y demás profesionales que han sufrido agresiones e intimidaciones en Ceuta durante las últimas semanas, así como a todos aquellos que han sido víctimas de situaciones similares mientras desarrollaban su labor informativa.

Para UGT, "ninguna discrepancia, tensión o conflicto puede justificar una agresión contra quienes están ejerciendo el derecho y el deber de informar. Atacar a un profesional de los medios no supone únicamente una agresión contra una persona, sino que afecta directamente al derecho de toda la ciudadanía a recibir información libre y plural".

Ha recordado que la libertad de información constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. Por ello, "garantizar que periodistas y profesionales de los medios puedan trabajar sin amenazas, coacciones o violencia debe ser una responsabilidad colectiva y contar con la protección efectiva de las instituciones".

UGT Andalucía se suma, en este sentido, a la petición del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía para que las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adopten las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información durante el desempeño de su trabajo, independientemente del contexto o de los acontecimientos que estén cubriendo.

Asimismo, el sindicato respalda la demanda de que las agresiones a periodistas y otros profesionales de los medios durante el ejercicio de su labor sean investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía, entendiendo que estos ataques afectan también a un derecho constitucional que pertenece al conjunto de la ciudadanía.