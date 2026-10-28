UGT Andalucía ofrece apoyo y asesoramiento a los trabajadores afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Imagen dearchivo de un primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha manifestado su "profunda consternación" y pesar por el accidente de trenes de la línea Madrid-Sevilla ocurrido en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la localidad de Urda (Toledo), entre un tren AVE con salida de Madrid y destino Sevilla que ha chocado con el tren Iryo 6076, que iba por delante y ha provocado numerosas víctimas mortales y personas heridas. De este modo, UGT-A se ha sumado al ofrecimiento de apoyo y asesoramiento realizado por la Unión General de Trabajadores a las víctimas, sus familias y las personas trabajadoras afectadas por el accidente.

En un comunicado, la entidad sindical ha trasladado su más sentido pésame y cariño a las familias y allegados de las personas fallecidas, además de que ha expresado "toda su solidaridad" con las personas heridas, a quienes desea "una pronta y completa recuperación".

Asimismo, UGT-A ha reconocido y agradecido la labor de los servicios de emergencia, los equipos sanitarios y todos los profesionales que están trabajando en condiciones especialmente difíciles para atender a las víctimas.

La organización sindical, en coordinación con su sector ferroviario de FeSMC-UGT, ha señalado que está trabajando para acompañar a las personas afectadas, respaldar a los profesionales del sector y contribuir al esclarecimiento de las causas del accidente.

"Desde UGT Andalucía consideramos imprescindible que se investigue lo sucedido con el máximo rigor y transparencia, se determinen las circunstancias que han provocado esta tragedia y, en su caso, se depuren las responsabilidades que correspondan", ha expresado la entidad sindical.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que la seguridad de los usuarios y de las plantillas ferroviarias "debe situarse por encima de cualquier otra consideración". Para UGT-A, resulta "fundamental garantizar las inversiones necesarias en las infraestructuras, un mantenimiento adecuado, suficientes recursos humanos y unas condiciones laborales que permitan prestar el servicio con todas las garantías".

Por ello, UGT Andalucía ha trasladado también un mensaje de apoyo y reconocimiento a los trabajadores del sector ferroviario, que "afrontan con especial dolor una tragedia que afecta directamente a su ámbito profesional y que continúan desempeñando una labor esencial con responsabilidad, profesionalidad y compromiso".

Asimismo, el sindicato ha expresado su preocupación por las consecuencias que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Sevilla pueda tener sobre los trabajadores que utilizan este servicio para sus desplazamientos y recuerda la importancia de ofrecer información, orientación y soluciones a quienes se vean afectados.

Por último, UGT-A ha hecho un llamamiento a la prudencia, al respeto hacia las víctimas y sus familias y a evitar especulaciones, insistiendo en la necesidad de atender a la información oficial mientras continúan las labores de emergencia y las investigaciones. Así, el sindicato ha señalado que seguirá pendiente de la evolución de los acontecimientos y colaborará, en coordinación con el conjunto de UGT, para prestar el apoyo necesario a las personas afectadas por esta tragedia.