UGT apoya el ajuste de Emproacsa al precio del agua para garantizar "la sostenibilidad del servicio público"

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA Córdoba y delegado sindical de la federación ugetista en la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Pedro Téllez, ha mostrado su apoyo a la propuesta de ajuste del precio del agua presentada por la Dirección de la empresa, que plantea una subida del 5,37%, correspondiente al IPC acumulado de 2024 y 2025, con el objetivo de garantizar "la sostenibilidad del servicio público".

Según ha indicado el sindicato en una nota, este incremento es "una medida necesaria para asegurar la viabilidad financiera de la empresa pública, mantener la estabilidad del empleo y garantizar la continuidad de un servicio esencial para toda la ciudadanía cordobesa".

Además, desde la sección sindical de UGT en Emproacsa han subrayado que "el ajuste no es un capricho ni un afán recaudatorio, sino una medida responsable para poder seguir garantizando un servicio de calidad público y fortalecer la empleabilidad en los puestos de trabajo". Igualmente, han señalado que "la inflación acumulada en los dos últimos años ha provocado un importante aumento de los costes operativos, afectando directamente al mantenimiento de las infraestructuras, el consumo energético, la adquisición de materiales y la contratación de personal especializado".

Así pues, el ajuste tarifario, según destacan desde la federación ugetista, permitirá mantener las inversiones necesarias en modernización, eficiencia energética y mejora de las redes de distribución, aspectos clave para hacer frente a desafíos como el cambio climático y la transformación digital del sector del agua".

Por este motivo, el delegado sindical de UGT FICA en la empresa ha hecho un "llamamiento a los miembros de la junta general, al Pleno de la Diputación y a los grupos políticos que la integran", para que "no se opongan y faciliten la actualización de las tarifas con respecto al IPC".

La sección sindical de UGT en la empresa pública ha asegurado que "sin una actualización de las tarifas acorde al IPC, la empresa vería comprometida su capacidad para seguir prestando el servicio en condiciones óptimas", por lo que entienden que "ajustar las tarifas al IPC es una decisión responsable que protege el futuro de Emproacsa, del empleo y del servicio que prestamos a la ciudadanía".

Para concluir, la organización sindical ha insistido en que "una empresa económicamente estable garantiza la protección de los empleos y el mantenimiento de unas condiciones laborales dignas". Finalmente, UGT ha reiterado su compromiso con la gestión pública del agua, subrayando que "la sostenibilidad económica es esencial para que este servicio siga siendo público, accesible y de calidad".