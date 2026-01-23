UGT-A avisa de la escasa incorporación de cláusulas sobre vivienda y emergencia climática en los convenios colectivos firmados en 2025. - UGT-A

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha avisado de la escasa incorporación de cláusulas sobre vivienda y emergencia climática en los convenios colectivos firmados en 2025 tras un análisis de esto convenios firmados en Andalucía.

Según ha detallado UGT-A en una nota, el estudio se ha centrado en 18 convenios sectoriales firmados en distintas provincias andaluzas y de ámbito autonómico, entre los que se encuentran sectores como la hostelería, el comercio, la construcción, el transporte, la automoción, la limpieza, el ocio educativo o las industrias siderometalúrgicas.

Así, los resultados obtenidos han puesto de manifiesto "los avances desiguales, importantes carencias y, al mismo tiempo, un amplio margen de mejora para reforzar el diálogo social y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para dar respuesta a los nuevos retos laborales".

En el ámbito de la movilidad al trabajo, el análisis ha reflejado que "es el terreno donde se han producido mayores avances, aunque todavía de forma insuficiente y muy desigual entre sectores".

En este sentido, el sindicato ha expuesto que en más de la mitad de los convenios analizados se han incorporado cláusulas que reconocen derechos básicos, como el abono de los gastos derivados de desplazamientos cuando la actividad laboral obliga a cambiar de centro de trabajo, incluyendo dietas, transporte o alojamiento, así como medidas destinadas a evitar perjuicios económicos a los trabajadores en casos de movilidad funcional o geográfica forzosa.

De igual modo, en algunos sectores se ha reconocido "el tiempo de desplazamiento como tiempo de trabajo efectivo, una medida especialmente relevante en actividades con centros de trabajo alejados o ubicados en polígonos industriales con difícil acceso", ha detallado.

Asimismo, la organización ha señalado que "comienzan también a aparecer cláusulas que fomentan el uso de herramientas como las videoconferencias o audioconferencias para reuniones dentro de la jornada laboral, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios siempre que sea posible".

No obstante, UGT-A ha avisado de que "son todavía muy pocos los convenios que abordan de manera directa el desplazamiento diario de los trabajadores desde su domicilio al centro de trabajo como una responsabilidad compartida". De hecho, han subrayado que "únicamente el Convenio Colectivo Provincial de Derivados del Cemento de Córdoba tiene en cuenta la distancia desde la residencia habitual, abonando el tiempo de desplazamiento cuando este supera los 45 minutos".

Para el sindicato, resulta "imprescindible" que la negociación colectiva incorpore de forma "más decidida" cláusulas que aborden el problema del desplazamiento en sus dimensiones temporal, económica y medioambiental.

UGT-A MANIFIESTA UNA AUSENCIA TOTAL EN VIVIENDA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En materia de vivienda, el análisis es concluyente para UGT-A ya que según han remarcado "no aparece regulada en ninguno de los convenios colectivos sectoriales estudiados".

En esta línea, ha subrayado que no se han identificado cláusulas que aborden el acceso a la vivienda, ayudas al alquiler, ni ninguna vinculación entre el empleo y la esfera residencial como parte de las condiciones laborales negociadas.

Esta ausencia total de referencias a la vivienda "contrasta de manera evidente con la gravedad del problema habitacional actual y con su impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores", lo que, a juicio de UGT-A, "evidencia una desconexión entre la negociación colectiva sectorial y una de las principales preocupaciones sociales y económicas del momento".

Respecto a la temperatura y la emergencia climática, los datos han reflejado que "solo cuatro de los 18 convenios firmados en 2025 recogen compromisos ambientales de carácter general, centrados principalmente en declaraciones de intenciones sobre sostenibilidad, formación medioambiental o promoción de políticas de compra responsable".

Sin embargo, "únicamente uno de los convenios analizados establece medidas concretas de adaptación y prevención operativa, describiendo protocolos específicos para la suspensión de la actividad laboral ante condiciones climáticas extremas, como episodios de temperaturas extremas, lluvias intensas o nieve".

De igual modo, UGT-A ha considerado que "las cláusulas medioambientales existentes continúan siendo excesivamente genéricas y carentes de carácter vinculante".

Por ello, el sindicato ha propuesto sustituir las "meras" declaraciones de principios por compromisos "concretos" y "evaluables" --como planes de reducción de residuos-- con objetivos anuales, formación obligatoria en sostenibilidad, auditorías energéticas periódicas y, especialmente, "la participación sindical en el diseño, seguimiento y evaluación de estas medidas".

Asimismo, ha reclamado la incorporación de protocolos de actuación frente a fenómenos meteorológicos extremos que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, "evitando su exposición a situaciones de riesgo derivadas de un cambio climático que se manifiesta de forma cada vez más intensa y continuada", ha concluido.