La provincia de Jaén registró 27 donaciones de órganos y 83 de tejidos en 2025

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registró 27 donaciones de órganos en 2025, de las que doce fueron solo de órganos y 15 de órganos y tejidos, además de 68 donaciones solo de tejidos, que generaron 171 unidades de tejidos. De estas donaciones, se generaron un total de 72 órganos.

Las donaciones han tenido lugar en el Hospital Universitario de Jaén (23), el San Agustín, de Linares, y el San Juan de la Cruz, de Úbeda, con dos en cada caso, según ha informado este jueves el Gobierno andaluz.

Desde la red de Coordinación de Trasplantes de la provincia de Jaén se ha agradecido la labor desarrollada por todos los colectivos y agentes sociales implicados en el proceso de donación de órganos. Tanto asociaciones de enfermos como medios de comunicación, magistrados, forenses, profesionales sanitarios, policía o guardia civil, entre otros, ya que contribuyen a crear un clima favorable a la donación, siendo partícipes de los buenos resultados obtenidos.

"Este acto solidario hace posible que las personas que necesitan un órgano o tejido puedan continuar su proyecto vital, además de ofrecerle mayor calidad de vida en su día a día, por lo que, especialmente, agradecemos la solidaridad de las familias que han aceptado la donación", han explicado el equipo de coordinación.

Sus responsables han señalado, igualmente, que el índice de aceptación a la donación en la provincia de Jaén ha sido del 77 por ciento durante el pasado año.

"Seguiremos informando a los familiares y a la población en general sobre la importancia de donar órganos y tejidos, ya que ese generoso acto nos permite avanzar en este campo, y en situaciones especialmente sensibles en la vida de una familia, para beneficiar a pacientes cuya calidad de vida depende de esa donación", han afirmado.

El equipo de Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario de Jaén es el encargado de organizar y realizar la extracción de los órganos y tejidos donados junto con un gran número de profesionales de enfermería, médicos especialistas, TCAE, celadores y personal auxiliar, tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios.

Además los profesionales de la coordinación se ocupan de informar a los familiares sobre esta posibilidad, y llevar a cabo campañas informativas para concienciar sobre la importancia de ser donante.

El Hospital Universitario de Jaén cuenta con un equipo, que es el de Coordinación de Trasplantes, compuesto por cuatro miembros actualmente, que son: Luis Yaguez, Tania Amat, que es la Coordinadora Médica, María Guerrero y, por parte de enfermería, Javier Moya.

Este crecimiento en la actividad de donación y trasplante se debe a la generosidad de la población jiennense, así como al importante esfuerzo realizado por los profesionales de la red de coordinación de trasplantes, de manera que la tasa de donación en la provincia de Jaén alcanza los 44 donantes por millón de habitantes, mientras que la tasa de donación de tejidos sube a los 136 donantes por millón de habitantes.

Además, desde 2024, tras la incorporación de programas de donación específicos, se está consiguiendo normalizar la donación de tejidos en cualquier escenario del final de la vida de los pacientes ingresados en los hospitales andaluces.

Por su parte, la Coordinación Autonómica de Trasplantes continúa impulsando la formación en donación y trasplante en colaboración con la Unidad de Formación de los Servicios Centrales del SAS, Iavante y la Escuela Andaluza de Salud Pública con un extenso mapa formativo dirigido a múltiples categorías profesionales, donde se combina formación masiva 'on line', cursos mixtos y presenciales con simulación robótica.