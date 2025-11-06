UGT-A avisa de que los trabajadores "continúan sin estar protegidos" frente a la inflación y la devaluación de salarios

Archivo - El secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín en la manifestación de CCOO y UGT por el Primero de Mayo en Córdoba. A 1 de mayo de 2024, en Córdoba (Andalucía, España). Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha avisado de que, pese a la "mejora de los datos de negociación colectiva" en lo que va de año, la clase trabajadora andaluza "continúa sin estar plenamente protegida frente a la inflación y a la devaluación real de los salarios". Según el análisis realizado por el sindicato a partir del Informe Estadístico de Negociación Colectiva en Andalucía correspondiente a los datos cerrados a 30 de septiembre, el Incremento Salarial Ponderado (ISP) de los convenios vigentes se sitúa en el 2,86%, ligeramente por encima de la inflación media acumulada hasta ese mes (2,6%), lo que "permite frenar parte de la pérdida de poder adquisitivo", pero no compensar el "deterioro salarial" acumulado durante los últimos años.

Según ha informado UGT-A en una nota, el informe refleja 680 convenios colectivos "vigentes" en Andalucía, que amparan a 1.671.460 trabajadores de más de 316.000 empresas. Esta cifra supone un "crecimiento interanual" tanto en convenios activos como en personas cubiertas por ellos. En comparación con septiembre de 2024, hay un 22,43% más de "trabajadores protegidos" por convenio y un 6,92% más de empresas incluidas en la negociación colectiva. También se ha registrado un incremento del número de convenios en todas las provincias salvo en Huelva.

Sin embargo, UGT Andalucía ha advertido de que estos avances "no son suficientes" para garantizar la "mejora real" del nivel de vida de los trabajadores, especialmente porque solo el 31,91% de los convenios incluyen cláusula de garantía salarial, el mecanismo fundamental que permite evitar que la inflación inesperada reduzca los salarios reales. En otras palabras, "dos de cada tres trabajadores andaluces que tienen convenio colectivo están desprotegidos ante posibles subidas de precios".

Además, la organización ha destacado que el porcentaje de cláusulas de garantía salarial es "aún menor" en los convenios de empresa (28,88%) que en los sectoriales (44,36%), lo que "afecta de forma más directa" a sectores con menores salarios, alta temporalidad y mayor rotación. Por territorios, el informe ha reflejado, según el sindicato, que las provincias con mayor presencia de cláusulas son Sevilla (46,88%), Málaga (39,45%) y Córdoba (33,85%), mientras que Granada y Almería se sitúan en cifras muy inferiores a la media andaluza.

Por otro lado, el estudio ha confirmado que "el poder adquisitivo de la población trabajadora andaluza no se ha recuperado" tras los años de elevada inflación. La pérdida acumulada desde 2021 ronda ya el 8%, lo que significa que incluso convenios con subidas salariales positivas "siguen sin compensar" la subida del coste de la vida.

Ha expuesto también que el ISP actual del 2,86% está todavía por debajo del criterio recomendado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC), que fija subidas del 3% más un 1% adicional si la inflación supera lo previsto.

Por otra parte, UGT-A ha señalado que la negociación colectiva también continúa siendo clave para avanzar en la reducción del tiempo de trabajo. La jornada media en Andalucía se sitúa en 39,30 horas semanales, equivalente a 1.772,52 horas anuales, aunque los convenios de empresa presentan una jornada inferior a la de los sectoriales. En este sentido, el sindicato ha señalado que la reducción de jornada es una "reivindicación estratégica" y que la negativa de la patronal a abordarla en el diálogo social hace "aún más necesario incorporarla en las mesas de negociación colectiva".

Cádiz y Málaga son las provincias con mayor número de convenios vigentes --119 y 109 respectivamente--, seguidas de Sevilla y Granada. En el otro extremo se sitúan Jaén, Huelva y los convenios interprovinciales. Por ramas de actividad, los sectores con más convenios son Industrias manufactureras, Agua y Saneamiento y Transporte, mientras que actividades inmobiliarias, financieras y del hogar son las que registran menos. Aunque el 80% de los convenios firmados son de empresa, el 96% de los trabajadores amparados están protegidas por convenios sectoriales, lo que "refuerza la importancia" de mantener la negociación colectiva de ámbito superior como "herramienta igualadora y de extensión de derechos".

Por otro lado, el informe ha destacado que el 97% de los convenios vigentes incluyen cláusulas de prevención de riesgos laborales, aunque los datos de siniestralidad en Andalucía siguen siendo "alarmantes", ya que, según ha expuesto la organización sindical, 91 personas trabajadoras han fallecido en accidente laboral hasta septiembre, y cada cinco minutos se registra un accidente con baja en la comunidad. Además, UGT ha subrayado que la defensa de la salud laboral "debe seguir siendo prioritaria" y que la negociación colectiva es una herramienta "imprescindible" para reforzar la protección en los centros de trabajo.

Asimismo, UGT-A ha apuntado que la negociación colectiva ha actuado como "freno" ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, pero que la recuperación salarial sigue siendo "insuficiente", especialmente en donde no existen mecanismos automáticos de revisión. Por ello, el sindicato ha exigido subidas salariales alineadas con el V AENC (mínimo 3%); extensión obligatoria de cláusulas de garantía salarial; inclusión de la reducción de jornada en la negociación; refuerzo de la negociación sectorial para evitar desigualdades territoriales y empresariales; protección laboral real frente a la siniestralidad y precariedad.

Finalmente, ha concluido que la única vía "eficaz" para mejorar el bienestar de la clase trabajadora es "subir salarios por encima de la inflación, blindar el poder adquisitivo con cláusulas de garantía y reforzar la negociación colectiva como herramienta de equilibrio social".