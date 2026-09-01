UGT y CCOO abordan con Sanz un acuerdo para mejorar las condiciones asistenciales y laborales de la plantilla del SAS

El vicepresidente y consejero Antonio Sanz, en un momento de la reunión mantenida con representantes de UGT Andalucía. - UGT-A

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han mantenido este martes una reunión con el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la que se ha abordado una propuesta para mejorar las condiciones asistenciales y de los profesionales sanitarios con la intención de que cristalice en un acuerdo para los próximos cuatro años.

UGT ha trasladado al vicepresidente primero y consejero la "necesidad" de un pacto por la sanidad pública que se desarrolle en esta legislatura y que "mejore las condiciones asistenciales y de sus profesionales". "EL sistema sanitario público y sus profesionales necesitan de un compromiso real para revertir la situación insostenible con profesionales agotados y una accesibilidad al sistema cada vez más complicada para los pacientes", ha defendido el sindicato en una nota.

UGT ha trasladado en la reunión el "malestar" con las políticas sanitarias que "están llevando al límite" la situación de profesionales y usuarios. "Las condiciones en las que los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desarrollan su labor diaria, y la inaccesibilidad de los usuarios al sistema sanitario público, son un gravísimo problema que necesita de soluciones consensuadas y de un Pacto en mesa sectorial que propicie un cambio de rumbo más que necesario".

Desde UGT, "exigimos que se apueste realmente por usar nuestros servicios y se pare la externalización masiva. Tenemos los mejores profesionales, la mejor tecnología y debemos de explotarla al máximo, cuestión que ahora mismo deja bastante que desear". UGT ha relatado al consejero "todas las dificultades y necesidades" de los profesionales y "hemos sido contundentes a la hora de explicarle que puede contar con nosotros si nos demuestra que la apuesta por la sanidad pública y los pactos es real".

En caso contrario, UGT continuará con un calendario de protestas contra esas políticas que nos han llevado a esta situación. Desde CCOO-A, José-Pelayo Galindo, ha valorado positivamente el encuentro, en el que se ha abordado la posibilidad de negociar un acuerdo de legislatura para "mejorar las condiciones laborales y retuitivas de los trabajadores" sanitarios.

"Comisiones Obreras ha arrancado el compromiso de que este acuerdo debe ser negociado y debe afectar a todas las categorías, desde médicos hasta celadores y limpiadoras, pasando por enfermería, técnicos medios, técnicos superiores y de personal", entre otros. "Es el momento de acabar con la brecha salarial con el resto de comunidades", ha concluido Galindo.