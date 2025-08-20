UGT y CCOO denunciarán el fallecimiento de un trabajador en una finca de un edil de Gualchos (Granada)

Archivo - Corte en la Avenida de Andalucía en recuerdo de los dos obreros de Huétor Tájar fallecidos. (Foto de archivo). - CCOO - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han lamentado este miércoles "profundamente" el fallecimiento de un trabajador de una finca del municipio granadino de Gualchos, y han avisado de que van a denunciar el suceso a la Inspección de Trabajo "para que se investiguen las circunstancias que han provocado esta muerte".

La finca donde se ha producido el suceso era propiedad de un edil del equipo de gobierno del municipio, dirigido por el PSOE, que ha presentado su dimisión "por responsabilidad" tras este suceso, según han avanzado distintos medios y han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

En un comunicado, UGT y CCOO han remarcado que, con esta nueva "tragedia", ya son nueve las personas fallecidas en la provincia de Granada en lo que va de año 2025 por accidentes laborales, seis de ellas entre julio y agosto, una cifra que desde UGT y CCOO consideran "absolutamente inaceptable", y que "evidencia la urgente necesidad de reforzar la prevención, aumentar la vigilancia y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa en materia de seguridad laboral".

Tras manifestar sus condolencias a la familia y allegados del fallecido, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha señalado que "cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo de un sistema que prioriza el beneficio económico por encima de la vida de las personas".

Ha remarcado que "es obligatorio cumplir rigurosamente con los planes de seguridad y salud, las evaluaciones de riesgos específicas de cada puesto, así como los reconocimientos médicos anuales", que son "cruciales para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, ya que permite identificar riesgos y enfermedades relacionadas con el trabajo y adaptar el puesto a las condiciones del empleado", ha abundado.

El representante de UGT-FICA ha subrayado además que realizar un trabajo "sin las debidas medidas de seguridad puede acabar en una tragedia como la que lamentamos hoy", y que "son las personas trabajadoras, y no el empresario que las envía sin protección, quienes pierden la vida cuando no se aplican las medidas de prevención necesarias".

Finalmente, el ugetista ha aseverado que "no se puede permitir que ganarse la vida suponga perderla". "Continuaremos denunciando esta situación y exigiendo condiciones laborales dignas, justas y seguras para todas y todos", ha concluido Ruiz-Ruano.

Por su parte, desde CCOO de Granada han condenado este fallecimiento de un trabajador en una finca de Gualchos, "tanto por la evidente falta de medidas preventivas en plena ola de calor" como, "si se confirma la información" que manejan desde el sindicato, "el hecho vergonzoso en pleno siglo XXI de seguir con contrataciones irregulares que no sólo perjudican al trabajador sometido, sino a todos los trabajadores que luchan día a día por un trabajo digno".

Así, desde CCOO-Granada-Industria lamentan este "trágico suceso y las circunstancias vergonzantes en las que ha ocurrido", y trasladan sus condolencias "a los familiares, compañeros y amigos del trabajador fallecido". Finalmente, desde el sindicato confirman que "se denunciará a la Inspección de Trabajo" y "se exigirá la depuración de responsabilidades ante este terrible suceso".