UGT-A y CCOO-A reclaman a la Junta cumplir los acuerdos alcanzados para mejorar condiciones laborales del sector público

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras de Andalucía se han concentrado este miércoles ante el Palacio de San Telmo en Sevilla para exigir al Gobierno andaluz que reactive las negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo "por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad".

Así lo han expresado ambas organizaciones en sendos comunicados, quienes han incidido en el desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, tras "quedar paralizado el preacuerdo sobre el que se había venido trabajando desde el mes de junio" por parte de los equipos negociadores. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha concentrado en solitario en los mismos términos.

En esta línea, UGT-A y CCOO-A han reclamado al Gobierno andaluz que "cumpla los acuerdos a los que llegó con la parte social" antes del verano sobre la "mejora de las condiciones laborales y económicas del sector público andaluz".

En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía, Paco Fernández, ha explicado durante la concentración ante San Telmo, que el sindicato "dejó claro" en la anterior concentración convocada por CCOO y UGT que congregó en torno a 4.000 personas, que continuaría participando en todo el calendario de movilizaciones propuesto por las distintas organizaciones que forman parte de la Mesa General a fin de "incrementar la presión sobre el Gobierno andaluz".

Fernández ha pedido "respeto para los trabajadores del sector público", al tiempo que ha aclarado que "el maltrato que está infringiendo el Gobierno andaluz a todos sus empleados y empleadas públicas viene terminado por una paralización absoluta de la negociación colectiva".

Según ha explicado el dirigente "se parapetan en Hacienda cuando la realidad es que están paralizando todas las relaciones laborales en el ámbito de la Junta Andalucía".

Las organizaciones sindicales han calificado de "injustificable en reiteradas ocasiones la paralización por parte del Gobierno andaluz" del preacuerdo que mejoraba las condiciones laborales de los trabajadores del sector público andaluz y han exigido que "se retomen las negociaciones".

Por su parte, el secretario de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT Servicios Públicos Andalucía, José Gener Lamela, ha añadido que "la Administración tiene un problema con el cribado del cáncer de mama y a raíz de esa bomba que les estalló en la cara, pues quiere que los empleados públicos y el sector público andaluz pague la incompetencia de su gestión o de su mala gestión política al frente de la Junta de Andalucía".

"Hoy estamos aquí, la parte social, otra vez convocados para pedir por aquello que el Gobierno ya se comprometió antes del verano, de un preacuerdo para la mejora de las condiciones laborales y económicas del sector público andaluz y de los compañeros que prestan su servicio también en la Administración General de la Junta de Andalucía", ha explicado.