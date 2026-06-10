UGT-A comparte con una delegación francesa su visión sobre los retos económicos, laborales y sociales. - UGT-A

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha recibido este miércoles en Sevilla a una delegación del Institut des Hautes Études de l'Entreprise (IHEE) de Francia, que se encuentra realizando una misión de estudio en Andalucía para conocer de primera mano las transformaciones económicas, empresariales y laborales que se están desarrollando en la comunidad autónoma. La visita se enmarca en un programa organizado con el apoyo de la Embajada de Francia en España.

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, en el encuentro, en el que también ha participado una delegación de UGT-A, han intercambiado impresiones con los integrantes de la delegación francesa sobre los principales desafíos económicos, laborales y sociales que afrontan Andalucía y Europa.

Durante la reunión, el sindicato ha explicado el funcionamiento del modelo sindical español y andaluz, así como el papel que desempeñan las organizaciones sindicales en los procesos de transformación económica, industrial y social. Asimismo, se han abordado cuestiones relacionadas con la evolución del mercado de trabajo, la negociación colectiva, la transición energética, la digitalización y los retos derivados de los cambios productivos que están experimentando las economías europeas.

En esta línea, el secretario de Política Institucional ha destacado que "Andalucía atraviesa un momento especialmente relevante de transformación económica, impulsado por sectores estratégicos como las energías renovables, el hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la logística avanzada y la economía digital". Además, ha señalado que Andalucía cuenta con importantes oportunidades para consolidarse como "uno de los territorios europeos con mayor capacidad para liderar la nueva industrialización verde".

Asimismo, desde UGT-A han defendido que "el éxito de esta transformación no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico o captación de inversiones, sino también por su capacidad para generar empleo estable y de calidad, garantizar la igualdad de oportunidades, reforzar la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".

Igualmente, han puesto en valor el modelo andaluz de diálogo social y concertación, basado en la colaboración entre sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones públicas, como una herramienta fundamental para afrontar los grandes retos económicos y sociales. "Las grandes transformaciones solo pueden consolidarse mediante la participación, la negociación y la búsqueda de consensos", según han señalado durante el encuentro.

Por su parte, la reunión también ha servido para reflexionar sobre los desafíos que afronta Europa en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales, la emergencia climática y la aceleración tecnológica. En este escenario, UGT-A ha defendido la necesidad de reforzar el modelo social europeo, basado en la democracia, la igualdad de oportunidades, los servicios públicos, la protección social y el diálogo entre los distintos actores económicos y sociales.

No obstante, Gelo ha agradecido al Institut des Hautes Études de l'Entreprise el interés mostrado por conocer la realidad sindical andaluza y ha destacado el valor de este tipo de encuentros para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y fortalecer la cooperación entre territorios europeos.

Por último, ha trasladado a la delegación francesa que "Andalucía quiere desempeñar un papel protagonista en la nueva economía europea, atrayendo inversiones y generando nuevas oportunidades, pero siempre garantizando que el progreso económico se traduzca en más derechos, más igualdad y más bienestar para los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía".