UGT Córdoba condena la agresión "homófoba" sufrida por un trabajador

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Córdoba ha condenado este lunes la "agresión homófoba" sufrida por "un trabajador de 49 años cuando regresaba a su casa después de su jornada laboral" en la noche del pasado viernes y que causó su ingreso en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba "con una lesión en la mandíbula, que tuvo que ser intervenida en quirófano".

Según ha informado el sindicato en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando "un grupo de jóvenes, en el entorno de la Plaza Cruz de Juárez de la capital cordobesa, increparon al trabajador profiriéndole insultos homófobos, al que el propio afectado contestó, recibiendo tras ello un puñetazo que le partió la mandíbula".

La secretaria de Empleo e Igualdad de UGT Córdoba, Paqui Haro, ha lamentado que "sucedan estos hechos hoy en día" y ha advertido que ello "demuestra que hay políticas de igualdad que no debemos abandonar", y también hay que preguntarse "qué se está haciendo mal para que estas situaciones se puedan estar produciendo, encontrando la respuesta en los discursos de odio de ciertos sectores ideológicos de ultraderecha, que pretenden alterar la convivencia y la paz social".

Haro ha defendido la necesidad de "hacer frente a cualquier tipo de comentario o actitud que refleje un señalamiento, discriminación, insulto, acoso o agresión a cualquier persona por su género, su raza o procedencia, su religión o sus preferencias sexuales, ya que no son elementos que deban diferenciar a la ciudadanía, sino que son elementos enriquecedores de una sociedad diversa en la que todos tenemos mucho positivo que aportar, además de respeto y dignidad humana, y mucho que apartar, como el odio o los discursos que nos llevan a él".

La responsable sindical ha pedido que "estas acciones sean perseguidas hasta sus máximas consecuencias penales", y la lamentado que los citados discursos de odio, que promueven la discriminación de determinados colectivos, "estén calando tan profundamente entre la población joven con grandes problemas para encontrar empleo o acceder a una vivienda".

A este respecto, ha recordado que su sindicato siempre ha apostado por "cambiar" esta tendencia "con una mayor oferta de trabajo para jóvenes, mayor formación especializada y una reforma de la Ley de Vivienda que permita, realmente, favorecer y facilitar un acceso justo a la vivienda bajo unas condiciones aceptables y accesibles".