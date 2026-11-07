UGT Córdoba defiende la subida de un 7% en salarios más bajos porque "trabajar se convierte en lucha por sobrevivir"

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha defendido este sábado la subida de un 7% en los salarios más bajos porque "trabajar se ha convertido, para muchas personas, en una lucha permanente por sobrevivir", de ahí que haya realizado "un llamamiento a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía de la provincia para que secunden la huelga general del día 11 de noviembre".

En una nota, la sindicalista ha señalado que será una jornada de movilización con la que el sindicato pretende "exigir soluciones urgentes a los principales problemas económicos y sociales que afectan a la población, el encarecimiento de la vivienda, la insuficiencia de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y las crecientes dificultades para afrontar los gastos esenciales de las familias".

Al respecto, ha advertido de que "la situación económica de numerosas familias cordobesas se vuelve insostenible, especialmente entre quienes perciben salarios bajos, los jóvenes que intentan emanciparse, las mujeres con empleos precarios y quienes, principalmente en el sector servicios y que, pese a trabajar, no consiguen llegar a final de mes".

"Estamos llegando a una situación absolutamente inadmisible", ha avisado, para subrayar que "tener un empleo ya no garantiza poder pagar una vivienda, mantener una familia o desarrollar un proyecto de vida digno, y no se puede aceptar que una persona que trabaja ocho horas diarias tenga que destinar buena parte de su salario a pagar un alquiler y después encuentre dificultades para llenar la cesta de la compra o afrontar los recibos de la luz y el agua", ha señalado Laguna, entre otros aspectos expuestos.