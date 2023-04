UGT Córdoba logra actualizar las tablas salariales del convenio del cemento tras "cuatro largos años de espera"

CÓRDOBA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de "cuatro largos años de espera", la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha logrado "la actualización de las tablas salariales del Convenio Provincial de Derivados del Cemento de Córdoba, que afecta a unas 1.500 personas trabajadoras y que estaba bloqueado tras la desaparición de la Asociación de Empresarios del Sector Cementero en Córdoba".

Así y según ha informado el sindicato en una nota, "tras no pocos intentos y mucho esfuerzo, el pasado día 27 de marzo en Madrid la Comisión Paritaria Estatal del Sector de Derivados del Cemento, a instancias de UGT FICA Córdoba, resolvió la problemática de las tablas salariales, que se remontaban a 2017".

En concreto, la Comisión "aprobó junto a las patronales de Andece y Anefhop, la actualización de salarios hasta 2021, con un incremento total del 6,4%, que los trabajadores recibirán con carácter retroactivo".

De igual forma, también se ha procedido a la firma del VIII Convenio General del Sector de Derivados del Cemento, "con la aprobación de las nuevas tablas salariales para el periodo comprendido entre 2022 y 2024", y el resultado es que "este nuevo marco normativo mejora sustancialmente al anterior por diversos motivos".

Entre ellos, "se introduce la cláusula de garantía salarial y un incremento salarial fijo todos los años, que antes no existían, y una subida retributiva variable en función del consumo, y no del aumento de la producción de un ejercicio a otro como estaba antes, y que supuso que en 2020 no hubiera incremento salarial alguno".

Así, para el ejercicio 2022 se acuerda una subida fija del 1,50%, más un 0,5% no consolidable, además de una parte variable. Con los datos ya cerrados, el incremento para el 2022 será de un 3,25%. Por su parte, para los ejercicios 2023 y 2024 se establece una cantidad fija del 1,25% y un 1% respectivamente, más una cuantía variable en función del consumo anual de cemento.

Por otro lado, también se ha consensuado una cláusula de revisión salarial que operará a partir del 1 de enero de 2025, actualizándose las tablas salariales con un incremento adicional del 1%, tomando como referencia el cuadro de incrementos del año 2024.

Finalmente, con este convenio renovado se actualiza la normativa de las nuevas modalidades contractuales, al mismo tiempo que se regula la jubilación forzosa, se intenta promover el contrato de relevo y se incluye un capítulo nuevo en materia de igualdad.