UGT Córdoba logra la aplicación del convenio de la construcción a los arqueólogos en la provincia

Archivo - El secretario general del sindicato en Córdoba, Pedro Téllez, y el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica) en Córdoba ha anunciado este lunes la obtención de un "importante avance sindical" para el conjunto del sector de la arqueología en la provincia, y con una relevante repercusión nacional, tras conseguir que la Comisión Paritaria del Convenio General del sector de la construcción "haya abordado y dictaminado la aplicación de dicho convenio al personal de arqueología que desarrolla su trabajo dentro de obras civiles y procesos de construcción, como así se refleja en el contenido del acta de resolución de la sesión celebrada por dicha comisión paritaria el pasado día 9 de Abril del 2026", según han informado fuentes del sindicato.

Tal y como ha emitido UGT en una nota, se trata de un avance de "suma importancia" para estos profesionales, que estaban "sumidos, hasta el momento, en una situación de inseguridad jurídica y precarización laboral". Desde la federación ugetista han trasladado que el proceso "ha sido laborioso" y ha necesitado "un alto grado de iniciativa, trabajo técnico y gestión" debido a las labores que acometen estos trabajadores que, a partir de ahora, estarán amparados por el VII Convenio General del Sector de la Construcción.

En esta línea, han precisado que, durante muchos años, los profesionales de la arqueología, personal técnico y auxiliar han sido contratados bajo los criterios de convenios colectivos "que en nada tenían que ver con la actividad que desarrollan, pese a que su trabajo forma parte directa de los procesos de construcción necesarios para la ejecución de las obras o de proyectos civiles".

En contexto, han señalado que esta situación llevó a los ugetistas a realizar una consulta formal en junio de 2025, recriminando la aplicación de marcos laborales inadecuados, puesto que, según han precisado, "estos profesionales, en la práctica, realizan su labor dentro de obras y en coordinación directa con procesos constructivos".

Finalmente, la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, tras la solicitud de reconocimiento iniciada por UGT, ha admitido que las mayorías de las actuaciones arqueológicas "forman parte del propio proceso de ejecución de las obras", entre ellas, "las excavaciones arqueológicas vinculadas a obras, las prospecciones arqueológicas previas a actuaciones de obras para la construcción, las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares --carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados--", según ha señalado el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera.

"O simplemente a la realización de las obras indicadas, la promoción o ejecución de urbanizaciones y la promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género", ha agregado.

Por su parte, el secretario general del sindicato en Córdoba, Pedro Téllez, ha destacado que esto supone un "paso decisivo" para garantizar que al personal de arqueología que trabaja en obras se le aplique el VII Convenio General del Sector de la Construcción, "evitando situaciones de precariedad derivadas de la aplicación de convenios ajenos a la actividad real desempeñada".

Asimismo, ha subrayado que la resolución impulsada por el sindicato tiene una "repercusión directa" en todo el territorio nacional, puesto que en España "las intervenciones arqueológicas son obligatorias en la mayoría de los proyectos urbanísticos y de obra civil tanto pública como privada".

En la práctica, esto significa, según ha señalado Téllez, que "miles de profesionales de la arqueología van a ver mejoradas sus condiciones laborales, salariales y de protección social", al quedar amparados por el Convenio General del Sector de la Construcción, lo que "demuestra, una vez más, que la acción sindical organizada puede corregir situaciones estructurales de precariedad que durante años han afectado a colectivos profesionales enteros".

Desde UGT Fica han advertido que vigilarán el cumplimiento de esta resolución con el objetivo de garantizar que todas las empresas que desarrollan trabajos arqueológicos vinculados a obras apliquen correctamente el Convenio General del Sector de la Construcción.

Finalmente, el secretario general de la federación ha indicado "este logro de nuestra organización sindical marca un antes y un después en la regulación laboral de la arqueología vinculada a la construcción en España" y evidencia que la acción sindical es capaz de "abrir nuevos derechos laborales para miles de profesionales".

En este sentido, ha abundado en el compromiso de UGT Fica de "seguir defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores vinculados al sector de la construcción, incluidos aquellos colectivos técnicos y especializados cuya labor resulta imprescindible para el desarrollo de las obras".