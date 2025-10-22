UGT Córdoba pide a la Junta "mayores inversiones en material y plantillas" y la "revisión de protocolos sanitarios"

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, y la responsable de la sección sindical del Hospital Universitario Reina Sofía, María Eugenia Urbano, han mantenido una reunión con la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, para hablar de la situación actual en que se encuentra la sanidad pública cordobesa y abordar las posibles soluciones a sus "cuantiosos problemas", reclamando "mayores inversiones en material y plantillas" y la "revisión de los protocolos".

Según ha indicado el sindicado en una nota, Heredia ha trasladado a la delegada de Salud las principales problemáticas existentes en el sector sanitario cordobés, indicando las prioridades y carencias más importantes, entre las que se encuentra, a juicio del sindicato, "la necesaria y anunciada apertura del tercer punto de urgencias Levante Sur".

Al respecto, la sindicalista ha afirmado que dicho punto urgencia, "en la actualidad, es inviable dada la falta de facultativos, y sobre la que se denunció y hemos trasladado a la delegada que, de llevarse a cabo en estos momentos, podría desbordar las consultas de Atención Primaria, incrementando las listas de espera y perjudicando la atención a la ciudadanía, ya que hay un importante déficit de facultativos en este nivel de atención en la provincia".

Otros puntos destacados del encuentro se han centrado en "el desmantelamiento y caos existentes en los hospitales de Montilla y, sobre todo, de Puente Genil, por la falta de especialistas en Urología, Traumatología, Otorrinolaringología y Digestivo, donde las consultas son una vez al mes", así como "listas de espera de un año para realización de colonoscopias, donde existe cierre de quirófanos que solo funcionan al diez por ciento de su capacidad y solo para intervenciones de cirugía menor", han señalado fuentes de la federación ugetista.

La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba ha reivindicado ante la delegada "el necesario aumento de inversión y de toda la plantilla, en general", y ha indicado que "existen categorías profesionales como enfermeros, TCAE y personal administrativo, donde hay disponibilidad de personal en las bolsas de trabajo y donde urge su actualización, una situación que venimos denunciando desde hace muchos meses".

Igualmente, Heredia ha informado de que "hemos pedido a la delegada la revisión y actualización de los protocolos del cribado de cáncer de colon, cérvix, para que no se repita la situación del cribado de cáncer de mama, que, por falta de especialistas, no se ha informado a tiempo a los pacientes".