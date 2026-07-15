UGT Córdoba presenta una demanda contra la Junta "por impedir revocación democrática" del comité de empresa de Hitachi

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha presentado "una demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba contra la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía" por considerar que "han vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores de Hitachi Energy, al impedir el registro del acta de revocación de los representantes del comité de empresa del colegio electoral de técnicos y administrativos, acordada democráticamente por la plantilla".

En este sentido y en una nota, desde UGT FICA han sostenido que la actuación de la Administración autonómica supone "una grave extralimitación de sus funciones, al sustituir la voluntad expresada por los trabajadores por una interpretación restrictiva de la normativa" que, a juicio del sindicato, "carece de respaldo legal y jurisprudencial".

Así las cosas, la demanda solicita que "se dejen sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas" y que "se proceda a la inscripción del acta de revocación aprobada en la asamblea". Desde UGT han afirmado que la Delegación de Empleo "denegó el registro del acta al entender que existía una negociación colectiva en curso, circunstancia que impediría legalmente la revocación de los representantes", algo que el sindicato rechaza "de forma rotunda", asegurando que "la Administración confunde la mera denuncia de un convenio colectivo con la existencia de un proceso efectivo de negociación".