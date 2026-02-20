UGT Córdoba rinde homenaje a la memoria histórica con el documental de Nicolás Puerto

Nicolás Puerto (izda.), en la presentación de su documental. - UGT

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de UGT Córdoba ha acogido un acto dedicado a la memoria histórica, centrado en la presentación del documental titulado 'Derrotados, represaliados, huidos y exiliados', obra de Nicolás Puerto, reconocido memorialista, miembro del PCE y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba con el desaparecido Julio Anguita en la Alcaldía, que rescata en este trabajo "la lucha y el sacrificio de quienes sufrieron la represión franquista".

El evento, según ha informado el sindicato en una nota, ha contado con la presentación de la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna; la gerente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Pepa Castillejo, y la del secretario de Política Sindical y Memoria Histórica de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento.

Durante su intervención han relatado los años de estudio y recopilación de información que se tradujeron en este documental, en el que se rinde un especial homenaje "a tantos y tantos sindicalistas de UGT que padecieron la persecución, los más duros castigos del franquismo y, lamentablemente, la muerte y el intento de olvido por los fascistas del régimen", según ha señalado Laguna.

El documental de Nicolás Puerto realiza "una exhaustiva recopilación de datos sobre los abusos cometidos durante la dictadura. El hilo conductor se centra en las vivencias de sus propios familiares y de numerosos afiliados a UGT que fueron víctimas de fusilamientos, encarcelamientos y maltratos por sus ideales. En total, 13 personas que sufrieron la barbarie de la represión".

Durante el acto se ha hecho una mención especial al grupo memorialista 'Déjanos Llorar' y su responsable, Antonio Deza, aunque ausente, ha transmitido su total apoyo a la presentación. Durante la jornada se han recordado las historias de su familia, como la de su tío, secretario del Sindicato de Zapateros de UGT en Puente Genil (Córdoba), que fue fusilado durante la Guerra Civil, o la de su padre, miembro de los maquis, ajusticiado por el régimen franquista entre 1946 y 1947.

Entre el numeroso público asistente ha destacado, igualmente, la presencia de la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. Este acto, según han señalado desde el sindicato, "reafirma el compromiso de UGT con la recuperación de la dignidad de las víctimas y la difusión de una historia que, durante décadas, permaneció en el olvido".