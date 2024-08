UGT critica la "deficiente situación" de las Urgencias, quirófanos y consultas en el Hospital de Puente Genil (Córdoba)

CÓRDOBA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha criticado este martes la "deficiente situación" que atraviesa el Hospital de Puente Genil (Córdoba) que, a juicio del sindicato, "presenta anomalías en el funcionamiento, tanto en los quirófanos, como en el área de consultas y en Urgencias".

Según ha explicado en una nota la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, que ha visitado este martes dicho hospital para comprobar, de primera mano su situación, "los quirófanos no sólo permanecen cerrados durante los meses de julio y agosto completos, sino que las previsiones para septiembre son las mismas, porque no hay ningún calendario aprobado hasta el momento, cuando normalmente para estas fechas suelen estar ya organizados, con un mes de antelación, estos quirófanos".

Por otro lado, según ha señalado, "las consultas están cerradas, encontrándonos con el año de menos actividad de consultas, mientras que en Dermatología, Neurología y Neumología no hay ningún tipo de actividad y no están los especialistas, cuando antes venían de Cabra, pero ahora los servicios son inexistentes, no hay ninguno".

Por último, la dirigente sindical ha asegurado que, en las Urgencias del hospital, "donde debería de haber cuatro médicos, sólo se encuentran tres, y contando este servicio con una actividad de unas 110 personas diarias", y ello cuando "estamos a las puertas del comienzo de la Feria de Puente Genil y esta situación en el Servicio de Urgencias podría ser muy insuficiente en el caso de que se desborde la demanda por las fiestas".

Por ello, Heredia a instado a la nueva consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, a "abordar cuanto antes las enormes deficiencias" que, en la provincia de Córdoba, "están afectando a los servicios sanitarios y provocando, no sólo gran incertidumbre y temor en la población, sino también una sensación de absoluta desprotección".