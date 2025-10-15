UGT critica la "falta de nuevas licencias" de taxi en Córdoba en "casi una década"

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) de Córdoba, Juan Martínez, ha criticado este miércoles "el número de licencias de taxi en la capital cordobesa no se ha incrementado desde hace casi una década", algo que está provocando que "cada día sea más complicado poder coger uno de estos vehículos de transporte público en la ciudad".

Según ha indicado UGT en una nota, Martínez ha asegurado que esta situación se ve "agravada por el aumento de la población en estos años" y el hecho de que "han surgido nuevos barrios que necesitan cubrir el servicio de transporte público que desde el Ayuntamiento se ha de garantizar".

Además, ha recalcado que este aumento de licencias que nuestro Ayuntamiento "no es sólo una decisión política, sino que viene recogido en los reglamentos del taxi tanto de Córdoba como a nivel regional". "A pesar de las quejas de usuarios por la falta de vehículos disponibles" y "de las jornadas maratonianas" de los taxistas "cuando nos hemos reunido con los diferentes concejales del Ayuntamiento de Córdoba que han sido titulares del área de movilidad en los últimos cinco años, la realidad es que, desde el Consistorio, no se da solución al problema", ha lamentado.

En este contexto, el secretario de UGT FeSMC Córdoba ha destacado entre las licencias "deficientes" el número concedido para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, "más caros que los taxis convencionales. Cada vez existen menos vehículos adaptados disponibles para los usuarios que los necesitan, incumpliendo la ratio legalmente establecida para este servicio".