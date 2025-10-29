UGT critica que los trasvases de pacientes críticos de un hospital a otro de Granada se hacen en pleno Puerto de la Mora

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha denunciado públicamente este miércoles el "trasvase" de pacientes críticos en un área de servicio o en el Puerto de La Mora en su traslado entre hospitales desde el norte de la provincia de Granada hacia la capital granadina ante la "falta de personal".

El transporte de pacientes en estado crítico hasta los hospitales de Granada desde el nordeste de la provincia, según ha indicado UGT en una nota de prensa, se ha convertido en "algo lamentable que pone en peligro a enfermos por una nefasta gestión y deja desatendidos a más de 30.000 habitantes de la comarca de Baza".

Desde UGT Servicios Públicos han denunciado en concreto que los pacientes críticos que tienen que ser derivados a los hospitales de Granada, desde el nordeste de la provincia, "padecen la ineficacia de una administración incapaz de solucionar el grave problema de no tener un equipo especialista en dicho tipo de transporte".

Ello es provocado por la falta de posibilidad de "utilizar el helicóptero del 061 cuando llega la noche o el tiempo lo impide y además no hay ninguna ambulancia con personal especializado en dicho transporte de críticos".

Desde hace unos días tienen que ser el equipo de urgencias de Atención Primaria de Baza o de Guadix que "dejan de atender a su población" y se hacen cargo de ese paciente para trasladarlo desde el hospital hasta el punto intermedio, que es un área de servicio, o bien en el mismo Puerto de La Mora, "donde esperan la llegada del equipo especializado en dicho tipo de transporte, que viene de Granada capital".

Según UGT, la escena "no puede ser más lamentable" en tanto "en un apartado de la autovía" se produce un "trasvase" del enfermo en estado crítico que ha de "ser desconectado de unos aparatos para conectarlos en otro de otra ambulancia y ante cualquier inclemencia del tiempo" poniendo, añaden desde el sindicato, "en peligro su integridad porque además en dicha operación no se tarda menos de 20 minutos".

También la Sección Sindical de CCOO del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada ha alertado en una nota de prensa este miércoles del "deterioro" que ha asegurado que sufre el servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la comarca de Baza, que "atiende a una población dispersa, envejecida y con alta carga de enfermedad, superior a 30.000 habitantes, con solo dos equipos completos de médico y enfermero y un refuerzo hasta las 20,00 horas".

Asimismo, según han detallado desde CCOO, "desde comienzos de octubre, estos equipos han visto añadidas a sus funciones, sin previo aviso ni negociación, la del traslado interhospitalario de pacientes críticos, una tarea que hasta ahora realizaba un equipo específico del Hospital de Baza o bien una empresa sanitaria especializada".

Desde la Sección Sindical de CCOO del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, denuncian que esta medida, impuesta de forma unilateral, "modifica sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales, reduce la capacidad asistencial del servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias y aumenta los riesgos clínicos y de seguridad para la población".

En una comarca tan extensa y con problemas de accesibilidad, cada vez que los dos equipos deban desplazarse fuera del centro para atender emergencias o realizar los citados traslados, el servicio "quedará cerrado temporalmente, dejando sin cobertura extrahospitalaria a miles de vecinos y vecinas en periodos prolongados".

Esta situación, según ha advertido este sindicato, "supone un recorte encubierto de recursos y una vulneración del derecho a una atención sanitaria urgente, equitativa y de calidad". Así, "si no se adoptan medidas urgentes, la calidad y la seguridad de la atención sanitaria en la comarca de Baza continuarán deteriorándose, sobrecargando a los profesionales y con consecuencias para los pacientes".