UGT-A defiende la huelga porque "si la política no actúa, los trabajadores alzaremos la voz" por el derecho a vivienda

Archivo - Secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín. - UGT - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido este martes la convocatoria de un paro general de 24 horas porque "si la política no actúa" ante "el mayor problema social y económico, que es la vivienda, la clase trabajadora alzará la voz" para reclamar soluciones a la carestía de la vida.

En declaraciones remitidas a los medios, el máximo responsable de UGT en Andalucía ha apuntado que la crisis de la vivienda no es una cuestión meramente inmobiliaria sino "puramente laboral, salarial y vital". "Más del 40% del sueldo a pagar la hipoteca o el alquiler es insostenible. Con menos del 60%, hay que hacer frente a una subida de precios de casi el 5% y así no hay sueldo ni convenio que aguante. La carestía de la vida se está comiendo los salarios".

Ante este panorama, Oskar Martín ha lamentado que en el Congreso de los Diputados "no han sido capaces de solucionar este problema" por lo que "la sociedad se ha movido y UGT la va a apoyar, como ha hecho desde el primer minuto". "Por eso --ha continuado Martin--, hemos convocado un paro general de 24 horas, que se hará antes de que empiece la campaña electoral. La vivienda lleva tiempo siendo la prioridad y ya le hemos exigido a la patronal en la negociación colectiva que los convenios incluyan esta realidad".

"Si la política no actúa, la clase trabajadora tendrá que alzar la voz en la calle para defender sus derechos. De nada sirve tener un trabajo si el salario no alcanza para pagar un techo digno y no hay proyecto de vida posible sin un empleo estable y un hogar asequible. Defender el derecho a la vivienda es defender el salario, el empleo y la dignidad de la clase trabajadora", ha concluido el secretario general de UGT-A.

En esta misma línea, este pasado lunes, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha defendido la huelga general de 24 horas para reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna, como una respuesta a una situación, a su juicio, marcada por los "bajos salarios", el encarecimiento de productos básicos y una subida "descarada" del precio de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes y familias trabajadoras.

"Ante la situación de bajos salarios en este país pese a los enormes beneficios empresariales que se obtienen, principalmente por la asfixia que sufrimos las familias trabajadoras cuando vamos a hacer la cesta de la compra por la subida de productos y la subida descarada del precio de la vivienda, vamos a convocar una huelga general", ha señalado López en un audio remitido a medios.