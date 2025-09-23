UGT defiende que el "récord de viajeros" en agosto en Andalucía debe "traducirse" en mejoras laborales

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. A 29 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha valorado "positivamente" los datos de coyuntura hotelera publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que "confirman un récord histórico" de viajeros en la comunidad, y una "evolución muy favorable de la actividad turística".

De este modo, como detalla la organización sindical en una nota de prensa, estos resultados "deben revertir en empleo más estable, salarios dignos y mejores condiciones laborales para quienes sostienen el sector".

Ante este escenario, UGT-A ha subrayado que "la buena marcha del turismo se traduzca en mejoras salariales y recuperación del poder adquisitivo, reducción de la externalización y de la precariedad, más estabilidad para combatir estacionalidad y temporalidad, refuerzo de la formación y acreditación profesional, y una diversificación de la oferta que vincule rentabilidad con empleo de calidad".

A su vez, el sindicato ha abogado por "avanzar en la reducción de la jornada en el sector hotelero para favorecer la conciliación, la salud laboral y un mejor reparto del trabajo".

En definitiva, han apuntado que "la buena salud del turismo andaluz debe reflejarse en condiciones laborales dignas, dejando atrás la cultura de la precariedad y consolidar un modelo productivo que ponga en el centro a las personas trabajadoras".

En contexto, Andalucía continúa liderando el turismo de residentes en España, concentrando el 20,81% de los viajeros y el 23,96% de las pernoctaciones. En agosto se alcanzaron cerca de 2,3 millones de viajeros (16,54% del total estatal), el mejor dato desde que hay registros, de los que el 58,32% fueron residentes en España y el 41,68% extranjeros; respecto a julio, los viajeros aumentaron un 7,93% y, en términos interanuales, un 3,54%. Las más de 7,5 millones de pernoctaciones supusieron el 15,74% del total nacional, segundo mejor dato histórico solo por detrás de agosto de 2018, con un incremento del 10,62% mensual y del 2,91% interanual.

La estancia media en Andalucía fue de 3,32 días, un 2,47% más que en julio y un 0,60% menos que en agosto de 2024. En paralelo, el grado de ocupación hotelera andaluz se situó en el 65,52%, por debajo de la media estatal (71,78%) y de comunidades como Baleares (89,55%) y Canarias (82,61%). La comunidad contó con 2.714 establecimientos abiertos y 143.057 habitaciones, 16 menos que en julio y por debajo de agosto de 2024 (2.745).

El empleo creció, registrando 55.220 personas trabajadoras en agosto, 820 más que en julio (+1,51%) y 2.098 más que un año antes (+3,95%). En precios y rentabilidad, la facturación media por habitación ocupada (ADR) alcanzó 167,28 euros, un 7,66% más interanual y por encima de la media nacional (155,72 euros), mientras que el RevPAR fue de 129,92 euros, un 8,74% más e igualmente en línea con el dato estatal (125,03 euros, +6,95%).

El Índice de Precios Hoteleros subió un 5,60% en Andalucía (5,79% en España), coherente con los incrementos del IPC en paquetes turísticos nacionales (+3,8%) y en alojamientos (+3,9%).