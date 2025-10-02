UGT-A defiende que "recuperar la memoria democrática no es mirar al pasado con nostalgia, sino con responsabilidad"

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Oskar Martín, en la presentación del libro 'Vida y muerte de Juan Granero Liñán (1890-1937)'. - UGT-A

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Oskar Martín, ha destacado que "recuperar la memoria democrática no significa mirar al pasado con nostalgia, sino hacerlo con responsabilidad, conscientes de que la historia nos interpela y nos obliga a actuar en el presente".

Martín ha realizado estas declaraciones durante la presentación del libro 'Vida y muerte de Juan Granero Liñán (1890-1937). Medicina, acción política y socialismo en Castril (Granada)', escrito por la historiadora Lola Manjón y editado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), en colaboración con UGT Granada.

Al acto también han acudido el secretario General de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez; la autora de la obra, Lola Manjón, y el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero.

En su intervención, Martín ha subrayado el sentido cívico de la obra y del acto. "No es solo la presentación de un libro, sino un ejercicio de justicia con la memoria de un hombre y de toda una generación que fue víctima de la represión franquista".

El dirigente sindical ha destacado el trabajo de la autora, felicitándola y agradeciéndole su investigación que "nos acerca a la vida y muerte de Juan Granero Liñán, médico, alcalde socialista de Castril, sindicalista y defensor de los valores más nobles de la política entendida como servicio público."

En este contexto, ha reivindicado el legado del protagonista, manifestando que "Granero representó lo mejor de una época: el compromiso con la salud y el bienestar de su pueblo, la apuesta por la justicia social, la valentía de no rendirse ante la intolerancia y la barbarie". "Y por ello fue asesinado en 1937", ha lamentado.

Martín ha enmarcado la historia de Granero en una memoria colectiva, ya que "no es solo la historia de un individuo, es la de miles de hombres y mujeres que eligieron ponerse del lado de la dignidad y la justicia, aún sabiendo que podía costarles la vida. La democracia y los derechos no fueron regalos caídos del cielo, sino conquistas arrancadas con sacrificio y defendidas con valentía".

El secretario general de UGT-A ha puesto en valor la alianza entre Fudepa y UGT Granada, ya que "demuestra que el sindicato no solo lucha por mejorar las condiciones de trabajo en el presente, sino que asume como parte de su identidad preservar la memoria de quienes nos precedieron". "La historia sindical y la historia democrática de Andalucía están entrelazadas", ha apostillado.

Por último, ha apelado al sentido pedagógico del libro, señalando que "esta obra es un homenaje y una herramienta. La memoria es un derecho y una obligación que nos da fuerza para seguir defendiendo, hoy, los valores de libertad, igualdad y solidaridad".

"La figura de Juan Granero Liñán, como la de tantos compañeros silenciados, sigue viva mientras la recordemos y la transmitimos", ha manifestado, toda vez que ha concluido señalando que espera que "este libro sea un faro que nos inspire a construir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria".

SOBRE EL LIBRO

La obra 'Vida y muerte de Juan Granero Liñán (1890-1937). Medicina, acción política y socialismo en Castril (Granada)' rescata la historia de Juan Granero Liñan, médico y alcalde de Castril (Granada), presidente de la Casa del Pueblo y fundador de la sociedad obrera 'La democracia', que fue asesinado a principios de marzo de 1937.

Granero Liñán se había opuesto a las detenciones y asesinatos en zona republicana, igual que antes había luchado contra el caciquismo y los abusos de las derechas. Su crimen nunca fue investigado, y su cuerpo aún no ha sido encontrado.

El libro cuenta también con el prólogo de Octavio Ruiz-Manjón, historiador, Catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Granada (UGR) y de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el estudio del republicanismo español y en la historia intelectual, y miembro de la Real Academia de la Historia.