Imagen del II Comité Regional. - UGT

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha intervenido este jueves en el II Comité Regional de UGT Servicios Públicos Andalucía, donde ha reivindicado el papel estratégico de los servicios públicos como garantía de igualdad, cohesión social y redistribución de la riqueza. A tres días de las elecciones generales, el dirigente sindical ha reclamado a las formaciones políticas garantías para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, una financiación suficiente de los servicios esenciales y mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales.

Así, el secretario general de UGT Andalucía ha comenzado su intervención reconociendo el trabajo que desarrolla la Federación de Servicios Públicos, destacando su importancia tanto para la organización sindical como para el conjunto de la sociedad andaluza, según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

Martín ha reivindicado el papel de los miles de profesionales que garantizan diariamente la prestación de servicios esenciales en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia, la seguridad, la justicia y las administraciones públicas. "Detrás de cada derecho tiene que haber profesionales, recursos económicos, infraestructuras y administraciones capaces de garantizarlo", ha señalado.

El dirigente sindical ha destacado que una de las señas de identidad del sindicalismo de clase que representa UGT es la defensa de las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios públicos, pero también del derecho del conjunto de la clase trabajadora a disponer de unos servicios públicos universales, accesibles y de calidad.

LOS DERECHOS CONQUISTADOS SON FRUTO DE LA NEGOCIACIÓN

A tres días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Oskar Martín ha realizado un ejercicio de memoria sindical, recordando las consecuencias que tuvo la gestión de la anterior crisis económica sobre el empleo público, con reducciones salariales, congelaciones retributivas, la supresión de la paga extraordinaria de 2012, ampliaciones de jornada y restricciones a la incorporación de nuevos profesionales.

El secretario general ha advertido de que las consecuencias de aquellas medidas todavía se dejan sentir en el envejecimiento de las plantillas, la temporalidad, las cargas de trabajo y las dificultades para garantizar determinados servicios.

Frente a esta situación, ha puesto en valor los avances conseguidos gracias a la negociación colectiva y a la movilización sindical, destacando el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que contempla una mejora salarial acumulada superior al 11% durante su periodo de vigencia y beneficia a alrededor de tres millones y medio de empleados y empleadas públicos.

Asimismo, ha destacado otros avances recogidos en el acuerdo, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de las ofertas de empleo público, la mejora de la promoción interna y la recuperación de los fondos de acción social.

Martín también ha reivindicado la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas y ha reconocido especialmente el trabajo de UGT Servicios Públicos Andalucía en la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía y en los avances relacionados con la carrera horizontal.

"Detrás de cada uno de estos logros hay muchas horas de trabajo sindical que no salen en los periódicos, pero que terminan mejorando la vida de miles de personas", ha afirmado.

En el ámbito educativo, ha insistido en la necesidad de reducir las ratios, mejorar la atención a la diversidad, reforzar los centros educativos del medio rural y reconocer a todos los perfiles profesionales que intervienen en el proceso educativo, además de avanzar en las condiciones salariales del personal de la enseñanza concertada.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL SALARIO INDIRECTO

Uno de los principales ejes de la intervención del secretario general ha sido la relación directa entre la calidad de los servicios públicos y el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. "Los servicios públicos constituyen una parte fundamental del salario indirecto. Son instrumentos de redistribución de la riqueza, de igualdad de oportunidades y de cohesión social", ha afirmado.

Martín ha explicado que cuando una familia dispone de acceso a una sanidad universal, una educación pública de calidad o un sistema de atención a la dependencia que funciona adecuadamente, no tiene que destinar una parte adicional de sus ingresos a procurarse estos servicios. "El bienestar de una familia no depende únicamente de lo que ingresa en su cuenta corriente, sino también de los derechos y servicios a los que tiene acceso", ha subrayado.

Ante la celebración de las elecciones generales del próximo domingo, Oskar Martín ha reclamado el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados en materia de empleo público y la consolidación de los derechos conquistados.

Entre las prioridades sindicales, ha destacado el cumplimiento del acuerdo salarial, la eliminación efectiva de la tasa de reposición, el desarrollo de la carrera profesional, la recuperación de los fondos de acción social, la mejora de la promoción interna y de las condiciones de jubilación.

Asimismo, ha reclamado avances en el reconocimiento y la reclasificación de los técnicos sanitarios, el Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas y las reivindicaciones del personal de la Administración General del Estado.

El secretario general también ha abordado los retos derivados de la transformación tecnológica y la incorporación de la inteligencia artificial a las administraciones públicas, defendiendo que estos procesos deben desarrollarse mediante la negociación colectiva, garantizando el empleo, la formación, los derechos laborales y el mantenimiento de la atención presencial a la ciudadanía.

En materia de financiación autonómica y local, ha exigido recursos suficientes para que Andalucía pueda atender a su población en condiciones de igualdad, así como garantías de que dichos recursos se traduzcan en mejoras efectivas de los servicios y de las condiciones laborales de sus profesionales.

Martín ha tenido también palabras de reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras de Correos, destacando su labor para garantizar el funcionamiento del proceso electoral.

Desde la autonomía sindical, el secretario general de UGT Andalucía ha exigido a todas las formaciones políticas que expliquen sus propuestas en materia de empleo público, financiación de los servicios esenciales, modelos de gestión y cumplimiento de los acuerdos sindicales.

Martín ha concluido su intervención reafirmando el compromiso de UGT con la defensa de los derechos laborales y sociales, con independencia del resultado de las elecciones generales.

"Seguiremos en las mesas de negociación, en los centros de trabajo y en las instituciones. Alcanzando acuerdos cuando existan posibilidades de avanzar y movilizándonos cuando las respuestas sean insuficientes", ha concluido.