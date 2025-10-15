UGT denuncia "incumplimientos" de la subcontrata de limpieza del Clínico de Granada con su plantilla

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Granada ha denunciado públicamente los "incumplimientos" laborales y económicos de la empresa de limpieza Clece con la plantilla del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada.

En una nota de prensa, UGT ha apuntado también a "la complicidad y falta de actuación de la dirección del centro hospitalario, que debería velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licitación pública".

En este contexto, el sindicato ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a "potenciar y salvaguardar la sanidad pública" y a "garantizar que se respeten los convenios colectivos y acuerdos alcanzados en los centros hospitalarios andaluces".

"La empresa Clece está incumpliendo acuerdos firmados con UGT, frenando avances y provocando una pérdida de derechos laborales y económicos a un sector tan esencial y digno como el personal de limpieza, imprescindible para el funcionamiento del PTS", ha manifestado FeSMC UGT Granada.

La organización sindical ha iniciado actuaciones legales ante lo que ha denominado como "falta de respeto de la empresa hacia los acuerdos firmados y hacia la propia representación sindical, elegida democráticamente por la plantilla".

Además, UGT ha afeado a la dirección general del hospital por estar ha agregado "mirando hacia otro lado, eludiendo su responsabilidad subsidiaria y permitiendo una situación de irregularidad continuada".

"No entendemos cómo Clece ha pasado por alto incluso los casos de acoso laboral sufridos por parte de la plantilla, sin garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad en el trabajo", han advertido desde el sindicato.

FeSMC UGT Granada ha advertido también de que, si la situación no se reconduce de forma inmediata, se adoptarán "todas las medidas sindicales y judiciales necesarias para exigir el cumplimiento de los acuerdos".

"No vamos a consentir que se juegue con los derechos ni con el pan de las trabajadoras y trabajadores del hospital. Si no hay respuesta, convocaremos paros, movilizaciones e incluso huelga indefinida, y no descartamos encierros en el centro hasta que se respeten los derechos de la plantilla", ha concluido la organización.

UGT ha reiterado por último su compromiso con la defensa de las condiciones laborales, sociales y económicas de todas las personas trabajadoras del Hospital Clínico del PTS y ha exigido que se ponga fin "a la vulneración de derechos y a la impunidad de la empresa adjudicataria".