UGT denuncia el vencimiento del convenio del sector de dependencia y la falta de aumento salarial ante coronavirus

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía ha advertido este martes de que el convenio del sector, el VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a la Dependencia, "está vencido desde 2018", circunstancia a la que añade que las subidas salariales las vincula a un crecimiento del PIB del 2% que al no producirse "no hay incremento de retribuciones".

UGT ha advertido a través de un comunicado que "durante la situación que está viviendo el país", en alusión a la pandemia ocasionada por el coronavirus, "se ha puesto de manifiesto la importancia del sector de la Dependencia como uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar", circunstancia que, a juicio del sindicato, ha supuesto "dejar al descubierto la situación de precariedad de los servicios y de las condiciones laborales de dicho sector".

"La crisis económica, derivada de la crisis sanitaria que estamos viviendo, hace que una vez más sean los trabajadores los que sufran las consecuencias, y en el sector de la dependencia aún más", ha argumentado el sindicato.

FeSP UGT Andalucía ha valorado el trabajo que realizan los profesionales del sector, por lo que ha advertido de que "en estos momentos es de los sectores más expuestos" y ha denunciado "una vez más la situación de precariedad en la cual desarrollan" su trabajo.

A esa precariedad suma la Federación de Servicios Públicos de UGT l"a falta de un incremento retributivo para el año 2020 debido a "un convenio nefasto, vencido", por lo que ha esgrimido que "UGT no firmó porque degradaba aún más las condiciones laborales, como en la actualidad se ha puesto de manifiesto y no incorporaba mejoras salariales en el sector, siendo la no aplicación de subida una muestra de que teníamos razón".

FeSP UGT Andalucía ha instado a "las partes firmantes a renegociar esa cláusula de dicho convenio, de forma que se pueda aplicar la subida del IPC como fórmula de mejorar la situación de un sector imprescindible y que está demostrando total implicación", por lo que ha esgrimido que "no se cumple el compromiso adquirido por CEO y organizaciones sindicales en el AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) mediante el cual ningún trabajador de este país tendrá un sueldo por debajo de los 1.000 euros en el año 2020".