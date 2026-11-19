Imagen del acto. - UGT

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) ha presentado este jueves, en la sede de UGT Andalucía en Sevilla, el estudio 'Víctimas de la represión franquista en el sindicalismo andaluz: la UGT en la clandestinidad, la Transición y la lucha por la democracia', una investigación que recupera las historias de hombres y mujeres que sufrieron la persecución de la dictadura y desempeñaron "un papel fundamental" en la recuperación de las libertades y la construcción de la democracia.

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de Fudepa, Oskar Martín, ha reivindicado durante el acto el papel decisivo de la clase trabajadora y del movimiento sindical en la conquista de los derechos democráticos, recordando que "la democracia no fue un regalo. Fue una conquista colectiva".

Martín ha subrayado que la recuperación de la memoria democrática es una responsabilidad con las generaciones que lucharon por la libertad, pero también con quienes hoy disfrutan de derechos que no siempre estuvieron garantizados. "Los derechos no se regalaron. Se conquistaron. Y, precisamente por eso, tenemos la responsabilidad de defenderlos cada día", ha señalado.

La investigación, desarrollada por el historiador Francisco Javier Giráldez Díaz y subvencionada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, recoge más de 60 semblanzas biográficas y testimonios personales de trabajadores y trabajadoras vinculados a UGT en las ocho provincias andaluzas.

El trabajo reconstruye la trayectoria de personas que sufrieron detenciones, encarcelamientos, torturas, vigilancia policial, sanciones laborales, despidos y persecución por defender la libertad sindical y los derechos de la clase trabajadora.

Así, el sindicato ha asegurado que la represión franquista contra las organizaciones sindicales no terminó con la Guerra Civil ni con la posguerra, sino que se prolongó durante décadas mediante instrumentos como el Tribunal de Orden Público, la Brigada Político-Social y las represalias contra quienes intentaban reorganizar el sindicalismo democrático. Pese a estas circunstancias, numerosos trabajadores y trabajadoras continuaron organizándose en la clandestinidad, mantuvieron redes de solidaridad y contribuyeron a reconstruir las organizaciones sindicales.

Oskar Martín ha insistido en que la historia de la Transición no puede explicarse únicamente a través de los acuerdos políticos e institucionales. "La democracia no llegó sola. Tampoco fue una concesión de la dictadura", ha afirmado, reivindicando el protagonismo de quienes arriesgaron su empleo, su libertad e incluso su vida para conquistar los derechos democráticos.

El estudio realiza un recorrido por la historia del sindicalismo andaluz durante la clandestinidad y la Transición, poniendo nombres y experiencias personales a una lucha colectiva que se desarrolló en sectores y territorios muy diferentes.

Desde los astilleros y la industria siderometalúrgica de la Bahía de Cádiz hasta las minas y la industria química de Huelva; desde las cuencas extractivas de Córdoba y Granada hasta los olivares y las luchas campesinas de Jaén; pasando por la hostelería y el comercio de Málaga, el campo andaluz y sectores como la construcción, la enseñanza, la sanidad, la universidad y la banca en Sevilla. Todos estos escenarios compartieron una misma realidad: la resistencia de trabajadores y trabajadoras que, en circunstancias especialmente difíciles, mantuvieron viva la organización sindical y la defensa de los derechos laborales.

La investigación también analiza el papel de UGT en la reorganización del movimiento sindical durante la Transición, la recuperación de las Casas del Pueblo, las primeras elecciones sindicales libres y la negociación de convenios colectivos. Asimismo, pone de relieve la vinculación entre las reivindicaciones del movimiento obrero y la conquista de la autonomía andaluza, especialmente durante las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Para Oskar Martín, la conquista del autogobierno también representó la aspiración de construir una Andalucía con más empleo, oportunidades, igualdad y justicia social. Uno de los aspectos destacados durante la presentación ha sido la recuperación de la contribución de las mujeres a la resistencia sindical y democrática, un protagonismo que, durante demasiado tiempo, ha permanecido relegado a un segundo plano.

Martín ha reconocido el trabajo de aquellas mujeres que participaron en las redes clandestinas, sostuvieron la organización sindical, protegieron y distribuyeron documentación, mantuvieron redes de solidaridad y asumieron importantes riesgos personales.

Además, ha recordado su aportación posterior para incorporar la igualdad a la agenda sindical y a las instituciones democráticas. "No podemos contar la historia de la lucha por la democracia en Andalucía sin reconocer también el papel decisivo que desempeñaron las mujeres", ha destacado.

El secretario general ha defendido la necesidad de recuperar sus testimonios e incorporar sus experiencias a la memoria colectiva para ofrecer una visión más completa de la lucha por los derechos y las libertades.

Por otro lado, uno de los principales anuncios realizados por Oskar Martín durante la presentación ha sido el compromiso de Fudepa de impulsar la puesta en marcha del Archivo Oral de UGT Andalucía, una iniciativa destinada a recoger, conservar y poner a disposición de investigadores y de la ciudadanía los testimonios de quienes protagonizaron la historia sindical andaluza.

El secretario general ha explicado que esta investigación ha permitido reunir decenas de horas de grabaciones audiovisuales, transcripciones, cuestionarios, semblanzas biográficas, fotografías y documentación histórica que ya se han integrado en el Archivo Histórico de Fudepa.

El objetivo ahora es dar continuidad a este trabajo mediante una nueva línea de recuperación de la memoria oral, especialmente de aquellas experiencias que no quedaron reflejadas en documentos oficiales. "Tenemos una responsabilidad: recuperar esas voces antes de que se pierdan para siempre", ha advertido Martín.

En este sentido, ha señalado que todavía existen muchas personas que pueden aportar experiencias directas sobre la clandestinidad, las detenciones, la persecución, la reorganización sindical y la recuperación de las libertades democráticas.

La Fundación pretende que estos testimonios formen parte del patrimonio documental del sindicalismo andaluz y puedan ser investigados, conservados y transmitidos a las nuevas generaciones.

Asimismo, Oskar Martín ha anunciado que la investigación será publicada próximamente, con el objetivo de facilitar el acceso a sus resultados a la ciudadanía, los investigadores y todas las personas interesadas en esta etapa de la historia de Andalucía.

El acto ha contado también con la participación del historiador y autor de la investigación, Francisco Javier Giráldez Díaz, encargado de presentar los principales resultados del estudio, las fuentes utilizadas y las aportaciones de este trabajo a la recuperación de la memoria sindical.