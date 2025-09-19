UGT-A exige "avances reales" en movilidad laboral sostenible: "Menos humo y más compromisos inmediatos"

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que este año lleva por lema 'Movilidad para todas las personas', lanza un llamamiento "firme y urgente" a las administraciones, empresas y sociedad para que la movilidad laboral sostenible "deje de ser un eslogan y se convierta en una política real, con presupuesto, plazos y participación sindical".

Según señala en una nota, el enfoque de esta edición busca garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su nivel de ingresos, ubicación, género o capacidades, puedan acceder a un transporte sostenible y eficiente. En 2025, la Semana Europea de la Movilidad invita a reflexionar sobre cómo diseñar una sociedad donde los servicios de transporte sean accesibles, asequibles, inclusivos y seguros para todos.

El sindicato apunta a que el transporte tiene que dejar de ser un motor de emisiones y de generación de desigualdades. El sector representa casi el 23% de las emisiones globales de CO2 ligadas a la energía y absorbe alrededor del 60% del consumo mundial de petróleo, con el transporte por carretera acaparando el 47% de este consumo.

En 2022, las actividades de transporte supusieron el 31% del consumo final de energía en la Unión Europea (UE), de las cuales el 73,6% corresponde al transporte por carretera, mientras que solo el 2% del consumo energético provino de electricidad.

De esta manera, UGT-A ve "más que evidente que sin unas políticas de descarbonización efectivas, las emisiones del sector podrían aumentar hasta un 79% para 2050 respecto a 2010". La contaminación del aire provoca más de 4,2 millones de muertes prematuras al año en el mundo y en torno a 15.000 en Andalucía.

El tráfico urbano, la dependencia del coche privado y la falta de transporte público de calidad también generan costes sociales: accidentes, estrés, precariedad laboral y pérdida de competitividad económica. En 2024, se produjeron en Andalucía 8.747 accidentes laborales relacionados con el tráfico que le costaron la vida a 18 trabajadores. Solo entre enero y julio de 2025, la cifra total de accidentes de trafico clasificados como accidentes laborales es ya de 8.482 y la cifra de trabajadores fallecidos en los mismos asciende a 21. Es decir, en apenas siete meses de 2025 se registran ya más accidentes laborales de tráfico mortales que en la totalidad del año pasado.

Para el sindicato, alcanzar una movilidad laboral sostenible y segura es un factor clave en materia de trabajo decente y transición económica justa. "Es un objetivo irrenunciable y por ello queremos aprovechar esta semana europea de la movilidad para denunciar que las trabajadores son quienes sufren, en mayor medida, los efectos negativos de unos trayectos diarios contaminantes, caros y agotadores, mientras que las inversiones en transporte público, electrificación e infraestructuras limpias avanzan muy lentamente".

A su juicio, la transición energética no puede significar ni pérdida de empleo, ni exclusión territorial. "Queremos empleo verde, transporte público asequible y justicia climática, y lo queremos ya", reclama UGT-A. Para ello, exige que la movilidad laboral sea un derecho y una prioridad de las políticas públicas y un elemento clave de la negociación colectiva, integrando la perspectiva sindical y social en cada decisión.

La descarbonización del transporte debe ir de la mano de un plan andaluz de movilidad laboral sostenible, con financiación estable y participación de agentes sociales más representativos e integrada en el proceso de concertación social de Andalucía.

Para alcanzar "este ambicioso y urgente" objetivo el sindicato quiere presentar una serie de reivindicaciones sindicales concretas, como un Plan de Movilidad Laboral Sostenible en todos los centros de trabajo, con incentivos claros para el uso del transporte público, la bicicleta, el teletrabajo y el coche compartido, así como el despliegue masivo de transporte público ferroviario y de cercanías, con tarifas accesibles y cobertura en zonas rurales, que garantice el derecho a la movilidad de toda la población.

También reclama la apuesta decidida por el vehículo eléctrico, con Plan de infraestructura de recarga, que elimine cuellos de botella administrativos y, una reforma fiscal para diferenciar nítidamente los vehículos de cero emisiones.

UGT-A también demanda ayudas ágiles y socialmente justas, con un sistema de incentivos iniciales y criterios de renta para garantizar la igualdad de acceso, junto al impulso a la economía circular y el reciclaje de baterías para reducir la dependencia de materias primas externas.

Tambien inciden en la formación y recualificación profesional para que nadie quede atrás, con contratos relevo, formación dual y planes de reconversión industrial que protejan el empleo y creen nuevos puestos de trabajo verdes. Además, hace hincapié en la participación sindical obligatoria en la planificación de infraestructuras de transporte, para garantizar equidad territorial, cohesión social y condiciones laborales dignas en el sector.

El sindicato también pide una negociación colectiva verde, con inclusión de cláusulas de movilidad sostenible en los convenios, fomentando teletrabajo, planes de transporte público, incentivos a la bicicleta y el uso compartido de vehículos.