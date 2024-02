UGT exige con una concentración la cobertura de plazas en la nueva Biblioteca 'Grupo Cántico' de Córdoba

CÓRDOBA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Cultura de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha concentrado este miércoles ante las puertas de la nueva Biblioteca del Estado 'Grupo Cántico' de la capital, gestionada por la Junta de Andalucía, para exigir la cobertura, al menos, de las plazas vacantes en su plantilla, además de ampliarla, para así poder atender a los numerosos usuarios que acuden a una biblioteca que es seis veces mayor que la anterior y en la que se prestan también más servicios.

Según ha informado UGT en una nota, así lo ha explicado, durante la concentracion, el secretario de la referida sección sindical, José Ortega, quien ha califica como "insostenible" una situación que, además, era más que previsible, pues, aún sabiendo desde hace "diez años" que la nueva biblioteca sería una realidad, "lo cierto es que en la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía parece que no les ha dado tiempo a gestionar" las necesidades de personal que tendría el nuevo equipamiento, tal y como se indicaba en "informes técnicos", en cuanto a "la ampliación de plantilla".

Sin embargo, lo cierto es que "un reducido grupo de personas se ven obligadas a llevar adelante todo el trabajo en el nuevo centro", lamentando Ortega que "la Junta no haya tenido en cuenta que las dimensiones de la nueva biblioteca son de más de 7.000 metros cuadrados, lo que supone multiplicar por seis el espacio que tenía la anterior en Amador de los Ríos", de modo que "la simple lógica hace pensar que no puede cargarse" el trabajo en el nuevo centro "sobre el mismo personal" que había antes y, además, ya se veía afectado por "diez puestos vacantes que la Junta no cubría, y que sigue sin cubrir" aún.

A esto hay que añadir, según ha aclarado el responsable sindical, "el aumento de servicios y de zonas específicas" en la nueva biblioteca, "como una zona reservada a menores en la que hemos detectado que, en ocasiones, los padres llegan a dejar a sus hijos mientras salen a hacer otras cosas, algo que no debería suceder, ya que el centro no se puede hacer responsable de esos menores y tampoco prestarles la atención adecuada, al no disponer siquiera del personal suficiente como para poder atender al conjunto de usuarios con normalidad".

Ortega, además, ha hecho alusión al enorme éxito que ha tenido la apertura de "la biblioteca más moderna de España en estos momentos, provocando una avalancha de usuarios y de nuevos usuarios que hacen cola para poder obtener su carné de biblioteca, algo muy positivo que, sin embargo, desborda mucho más aún a los trabajadores, que se ven superados y con una sobrecarga laboral y estrés que podría afectar a su salud, algo que en UGT no podemos consentir, ni tolerar".

Finalmente, Ortega ha reclamado a la Junta "que ponga remedio definitivamente a esta situación cubriendo, como mínimo, la totalidad de las vacantes, y haciendo caso a los estudios técnicos y a la demanda que está teniendo esta biblioteca, así como al espacio y servicios que ofrece, para poder tener una plantilla que pueda atender a la demanda de los ciudadanos en un nuevo edificio, del que todos los cordobeses nos sentimos orgullosos, pero que, para la Junta" por que "está demostrando", parece que le resulta "más productivo para las fotos de su inauguración que para el verdadero fin para el que está construido".