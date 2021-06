UGT-A exige medidas que frenen el "repunte" de violencia contra las mujeres

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha instado a los poderes públicos a "reaccionar con más medios para salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física y mental de las mujeres y de sus hijos" ante el "repunte" de este tipo de violencia.

En una nota de prensa, el sindicato ha pedido "responsabilidades cuando hay resoluciones judiciales fallidas con resultado de muerte de mujeres y menores, cuando no hay una protección efectiva de las mujeres y sus hijos tras una denuncia" o "cuando un Estado no protege, ni el sistema judicial ampara", pues si no, se está siendo "cómplices".

En esta línea, UGT-A ha considerado "necesario plantearse un cambio en la práctica de otorgar la custodia y el régimen de visitas a los padres cuando existe violencia de género y amenaza a los menores".

El sindicato ha señalado los datos que ofrece el Ministerio de Igualdad que cifran a nivel nacional, desde 2003, un total de 1.099 mujeres asesinadas por violencia machista. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a ocho en 2021 y a 312, según Igualdad. En Andalucía, 218 mujeres han sido asesinadas desde este periodo y hay 58 menores en situación de orfandad.

UGT-A ha señalado que "la violencia vicaria, es decir, el asesinato por parte de los padres o parejas de los hijos de las mujeres a las que quieren dañar, se ha cobrado la vida de 38 menores desde 2013 --fecha en la que se empezaron a contabilizar oficialmente--" y, de ellos, "ocho asesinatos han sido en Andalucía".

Con estos datos, UGT-A ha cuestionado "si el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es suficiente" y ha señalado el papel de la "prevención de la violencia de género desde la educación" y la sensibilización y formación "en igualdad del poder judicial".

Por otro lado, el sindicato ha indicado que si "se siguen otorgando visitas y custodia a maltratadores, cuestionando que la violencia tiene género y tolerando los discursos de la ultraderecha, el panorama es desolador", y ha destacado la necesidad de dotar "de recursos a las administraciones para que las víctimas se sientan respaldadas".

"La pérdida de control de los maltratadores con sus víctimas a partir de la finalización del estado de alarma y de los confinamientos domiciliarios es lo que ha producido el aumento de los asesinatos en los últimos meses", ha detallado UGT-A.