UGT-A expone en el Parlamento que el Gobierno andaluz recorta un 50% los fondos para defender los derechos laborales

Secretario de Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo. - UGT-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha expresado durante su comparecencia ante el Parlamento andaluz la profunda preocupación del sindicato por el Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, unas cuentas que ascienden a 54.716 millones de euros, aproximadamente un seis por ciento más que el ejercicio anterior, pero que, a juicio de la organización sindical, no garantizan una mejora real de las condiciones de vida de la mayoría social.

De este modo, Gelo ha cuestionado las prioridades económicas y sociales del Gobierno andaluz y ha manifestado que el acuerdo entre PP y Vox se está trasladando a unas políticas presupuestarias que "amenazan la protección social, los derechos laborales, la igualdad y la sostenibilidad ambiental". Por tanto, "los presupuestos no son únicamente cifras. Son decisiones, prioridades y, sobre todo, la expresión del modelo de sociedad que un Gobierno quiere construir", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que el crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en empleo digno, mejores salarios, servicios públicos fuertes y una reducción efectiva de las desigualdades.

Para UGT-A, disponer del presupuesto más elevado de la historia de la comunidad no significa necesariamente garantizar un mayor bienestar, especialmente cuando persisten problemas estructurales como el desempleo juvenil, los bajos salarios, las dificultades para acceder a una vivienda y las desigualdades territoriales.

Una de las principales críticas de Gelo se ha centrado en la reducción del 50% de los fondos destinados a relaciones laborales, recogida en la medida 145 del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

El responsable sindical ha considerado que esta decisión supone un ataque directo a la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y ha cuestionado que se reduzcan estos recursos precisamente cuando el presupuesto autonómico aumenta. "Es una venganza política contra el mandato constitucional de los sindicatos y contra los trabajadores", ha expuesto Gelo, recordando la función reconocida a las organizaciones sindicales en el artículo 7 de la Constitución.

Igualmente, UGT-A ha advertido de que este recorte afecta a recursos vinculados a las relaciones laborales y ha reivindicado el papel de la negociación colectiva como herramienta fundamental para distribuir la riqueza y garantizar que el crecimiento económico llegue a los salarios. Además, ha manifestado una reducción superior al ocho por ciento en los programas de intermediación y orientación laboral, así como la insuficiencia de los recursos destinados a la prevención de riesgos laborales.

En este sentido, ha reclamado reforzar las políticas activas de empleo, especialmente para jóvenes, mujeres, personas desempleadas de larga duración y población migrante, y avanzar en la figura del delegado territorial y sectorial de prevención.

De igual modo, el representante sindical ha insistido en que la seguridad laboral debe ser una prioridad, especialmente ante los accidentes graves y mortales que continúan produciéndose en la comunidad.

SANIDAD, EDUCACIÓN Y DEPENDENCIA

Rafael Gelo ha reconocido los incrementos presupuestarios previstos en sanidad, educación y dependencia, aunque ha advertido de que "no basta con anunciar mayores inversiones si no se concretan sus resultados".

En sanidad, el sindicato ha exigido una atención primaria que responda en plazos razonables, plantillas suficientes, empleo estable y una reducción efectiva de las listas de espera. Además, ha reclamado conocer qué parte del presupuesto se destinará a reforzar directamente la sanidad pública y qué recursos terminarán financiando servicios privados.

En educación, Gelo ha demandado reducir las ratios, mejorar las infraestructuras, reforzar la atención a la diversidad y garantizar una financiación suficiente para la formación profesional y las universidades públicas. En este ámbito, ha considerado "especialmente preocupante" que la formación para el empleo se reduzca más de un cinco por ciento, pese al crecimiento global del presupuesto.

Por otra parte, en dependencia, UGT-A ha valorado el incremento de la financiación, pero ha exigido que se traduzca en menos tiempos de espera, más personas atendidas y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector de los cuidados.

Al hilo, el secretario de Institucional ha planteado al Gobierno andaluz tres cuestiones fundamentales: cuánto se reducirán las listas de espera sanitarias, cuántos profesionales se incorporarán realmente a los servicios públicos y cuántas personas dependientes recibirán atención durante 2027. "Los presupuestos no se justifican únicamente con anuncios. Se justifican con resultados", ha subrayado.

VIVIENDA: UGT EXIGE SOLUCIONES FRENTE A LOS PRECIOS INASUMIBLES

El acceso a la vivienda ha constituido otro de los ejes centrales de la intervención de Rafael Gelo, quien ha considerado insuficiente aumentar las partidas presupuestarias si no se garantiza que los recursos permitan acceder a una vivienda a precios compatibles con los salarios. Así, ha reclamado que el incremento de la inversión se traduzca en más vivienda pública protegida y alquiler asequible.

En esta línea, el sindicato ha advertido de que el problema habitacional no puede resolverse únicamente mediante un aumento de la construcción si los precios de compra y alquiler continúan alejándose de la capacidad económica de las familias trabajadoras.

Asimismo, Gelo ha cuestionado las prioridades del Gobierno andaluz al destinar recursos públicos a la promoción del mundo taurino mientras miles de jóvenes encuentran enormes dificultades para emanciparse.

No obstante, el sindicato ha criticado también que los presupuestos contemplen una reducción de casi el 25% en investigación, desarrollo, innovación y fomento de la sociedad del conocimiento, una decisión que considera contradictoria con la necesidad de modernizar el tejido productivo andaluz y generar empleo de calidad.

Asimismo, en materia medioambiental, ha denunciado recortes de casi el 17% en protección ambiental, especialmente preocupantes en una comunidad expuesta a la sequía, las altas temperaturas y los efectos del cambio climático.

RECHAZO A LA PRIORIDAD NACIONAL Y A CUALQUIER RETROCESO EN IGUALDAD

Rafael Gelo ha manifestado el rechazo de UGT-A a la denominada "prioridad nacional" contemplada en el acuerdo entre PP y Vox, especialmente en lo referente al acceso a determinadas prestaciones sociales.

El sindicato ha considerado que estas propuestas introducen criterios discriminatorios y alimentan la confrontación entre trabajadores en lugar de resolver los problemas de desempleo, vivienda o acceso a los servicios públicos. "Enfrentar al penúltimo con el último no crea empleo, ni baja las listas de espera. Solo fabrica odio", ha denunciado Gelo.

En este contexto, ha exigido que las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género mantengan recursos suficientes, actuaciones específicas y capacidad efectiva de prevención y protección.

En materia fiscal, Gelo ha reclamado evaluar quiénes se benefician realmente de las reducciones tributarias y cómo afectan estas medidas a la financiación de los servicios públicos. Así, el sindicato ha defendido una fiscalidad progresiva, en la que quienes disponen de mayor capacidad económica contribuyan proporcionalmente al sostenimiento del Estado del bienestar.

Finalmente, ha reclamado que las políticas de memoria democrática cuenten con recursos suficientes para garantizar la investigación, recuperación, reparación y divulgación, así como mantener el compromiso de Andalucía con la cooperación internacional y los derechos humanos.