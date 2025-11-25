UGT-A FICA analiza con Empleo los planes de formación para los nuevos proyectos industriales

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, que ha tenido como objetivo conocer el estado de los planes de formación aprobados por la Junta el pasado mes de agosto, dirigidos a la capacitación de futuros trabajadores para los proyectos industriales vinculados al Hidrógeno Verde en Huelva y el Campo de Gibraltar, así como para el sector aeronáutico de Sevilla y Cádiz.

En el encuentro también han participado los secretarios generales provinciales de UGT FICA Sevilla, UGT FICA Cádiz y UGT FICA Campo de Gibraltar, Manuel Ponce, Antonio Montoro y Antonio Fernández respectivamente y la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, María Victoria Martín-Lomeñas, junto con la directora general de Formación Profesional para el Empleo, María Eva Melero, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Así, la consejera ha informado de que las resoluciones de estos planes se publicarán en diciembre, con el fin de que puedan ejecutarse a lo largo de 2026. La formación irá destinada a personas desempleadas y podrá ser solicitada por Ayuntamientos, empresas del sector y entidades homologadas para impartir este tipo de acciones formativas.

Desde UGT FICA Andalucía se ha trasladado la necesidad de que las empresas tractoras faciliten el acceso a sus instalaciones para que el alumnado pueda realizar prácticas reales en los entornos donde desempeñarán posteriormente su actividad profesional.

Además, también ha alertado de que, en la actualidad, algunas compañías están mostrando reticencias, lo que dificulta la adecuada preparación de los futuros trabajadores.

La organización sindical ha valorado positivamente que los programas formativos estén dirigidos tanto a personal de empresas principales como de empresas auxiliares, en un contexto donde la falta de mano de obra cualificada -soldadura, tubería, calderería, electricidad, instrumentación, entre otras especialidades- está obligando a empresas andaluzas a buscar profesionales en otros países.

Finalmente, UGT FICA Andalucía ha expresado su disposición a colaborar estrechamente con la Administración para trasladar esta información a la ciudadanía de las zonas afectadas por los nuevos proyectos industriales. El objetivo es contribuir a que las acciones formativas tengan la máxima difusión, participación y aceptación social.