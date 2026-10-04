UGT FICA Córdoba destaca las mejoras salariales y la reducción de jornada en el nuevo convenio de Peninsular del Latón

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CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación de UGT (UGT FICA) en Córdoba ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre el comité de empresa de Peninsular del Latón, con mayoría de UGT, y la dirección para el nuevo convenio colectivo. El texto, cuyo preacuerdo ha sido respaldado por unanimidad en las asambleas de la plantilla, establece una vigencia de cuatro años, desde el 1 de enero de 2026, con carácter retroactivo, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Según ha señalado el sindicato en una nota, el presidente del comité de empresa y secretario de Acción Sindical provincial de la federación ugetista, Antonio Lopera, ha concretado que "el convenio incorpora mejoras económicas que combinan incrementos fijos con una parte variable vinculada a la productividad mensual, un sistema que ya se venía aplicando en anteriores acuerdos".

Asimismo, el responsable sindical ha indicado que "para 2026 se ha pactado una subida del 3,2% en todos los conceptos retributivos, junto con una cuantía variable que puede alcanzar los 120 euros mensuales". Según la media registrada en lo que va de año, esta parte variable representaría un incremento equivalente al 1,6% del salario bruto anual. Para 2027, 2028 y 2029 "se contemplan subidas referenciadas al IPC del año anterior, además del componente variable, con el objetivo de favorecer la mejora del poder adquisitivo de la plantilla", ha subrayado Lopera.

Otro de los avances destacados por UGT FICA Córdoba es la reducción de la jornada anual efectiva, en consonancia con lo acordado en el convenio provincial del metal. Según ha informado el sindicato, de las actuales 1.758 horas se pasará a 1.754 en 2027 y a 1.750 en 2028, lo que supone una disminución total de ocho horas. Asimismo, el acuerdo duplica el plus de nocturnidad e incrementa un 18% el concepto retributivo denominado 'Punto 7'.

Además, el nuevo convenio también recoge el acceso a la jubilación parcial para las personas trabajadoras que cumplan los requisitos de la regulación aplicable a la industria manufacturera. Esta medida permitiría, ha destacado Lopera, "acompañar la salida progresiva de una parte de la plantilla y facilitar la incorporación y adaptación de nuevos profesionales".

Del mismo modo, el presidente del comité de empresa ha incidido en que "se trata de un convenio de futuro, que permitirá afrontar el relevo generacional con tiempo para transmitir la experiencia y los conocimientos necesarios en una empresa de estas características".

"Este proceso también alcanzaría a la representación de la plantilla, donde integrantes con más de treinta años de trayectoria darán paso a compañeros y compañeras que asumirán nuevas responsabilidades", ha añadido Lopera, al tiempo de indicar que "la continuidad de esta empresa centenaria ha sido posible gracias a la capacidad de alcanzar acuerdos en momentos especialmente difíciles, como el concurso de acreedores de 2014".

En este sentido, el responsable sindical ha precisado que "el nuevo convenio pone en valor una trayectoria de trabajo sindical centrada en los intereses de las personas trabajadoras y en la colaboración entre los dos sindicatos representados en el comité de empresa".

En suma, para UGT FICA Córdoba "el nuevo convenio debe contribuir a consolidar esa trayectoria, mejorar las condiciones laborales y favorecer que Peninsular del Latón continúe generando empleo estable y de calidad en la provincia".