UGT FICA Córdoba firma el convenio del metal con subidas salariales del 11% y reducción de jornada

El momento de la firma del Convenio Provincial del Metal de Córdoba. - UGT FICA CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha destacado este viernes que la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria ha firmado con la patronal el nuevo convenio provincial del metal de Córdoba, un acuerdo que afecta a alrededor de 25.000 personas trabajadoras y que supone "un importante avance en materia salarial, jornada, conciliación, protección de la salud y derechos colectivos".

El acuerdo, según ha informado el sindicato en una nota, se ha cerrado tras nueve meses de negociación y ha llegado después de que el preacuerdo fuera "respaldado por unanimidad" por los más de 100 delegados asistentes a la asamblea convocada para analizar su contenido, recordando UGT FICA que cuenta "con una representatividad cercana al 70% en el sector del metal cordobés".

Uno de los principales avances, según ha explicado el sindicato, ha sido el incremento salarial. El convenio ha establecido una subida del 4% para 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de enero y aplicable a todos los conceptos económicos; un 3,5% en 2027 y un 3% en 2028, cuyos incrementos "son acumulativos, y su efecto durante la vigencia del convenio se aproxima al 11%".

A ello se ha sumado una cláusula de revisión salarial, de modo que "si el IPC acumulado correspondiente a 2027 y 2028 supera el 6,5%, se aplicará un incremento adicional de hasta un punto, consolidable en tablas", ha indicado UGT FICA. También han aumentado conceptos como el plus de transporte, las dietas, el kilometraje y el seguro de invalidez o muerte.

El convenio incluye también la reducción de la jornada anual, algo que, según UGT FICA Córdoba, "no se producía desde hacía 22 años". La jornada ha evolucionado progresivamente, según el texto del nuevo convenio, "hasta situarse en 1.750 horas anuales en 2028".

El acuerdo ha incorporado, además, nuevos complementos económicos. Entre ellos figura "el plus de mantenimiento sanitario, de 3,5 euros diarios o aproximadamente 70 euros mensuales, para quienes realizan labores de mantenimiento en hospitales y centros de salud", la ampliación del plus de turnicidad a quienes trabajen a dos turnos durante la jornada intensiva de verano y la regulación del plus de guardia o retén, garantizando que estas situaciones tengan compensación económica.

El nuevo convenio ha ampliado, igualmente, los derechos relacionados con la conciliación. Se ha reconocido "el acompañamiento al médico de hijos e hijas menores mediante la correspondiente bolsa de horas o como permiso no retribuido", mientras que el permiso para acompañar a hijos e hijas con discapacidad grave ha dejado de estar limitado por la edad. Se han mantenido, asimismo, derechos como los 17 días por matrimonio o pareja de hecho, cinco días por enfermedad grave o intervención de familiares y convivientes, y cuatro días retribuidos por situaciones de fuerza mayor familiar.

En materia de salud, las personas afectadas por determinadas patologías graves han dispuesto de una protección específica en las situaciones de incapacidad temporal. Además, se ha incorporado "un nuevo artículo sobre incapacidad permanente total que abre la posibilidad de adaptar el puesto o reubicar a la persona trabajadora en funciones diferentes de aquellas que originaron su incapacidad, favoreciendo de esta manera el mantenimiento del empleo".

El convenio ha reforzado también la participación sindical dentro de las empresas. "Por primera vez, la representación legal de las personas trabajadoras podrá proponer sistemas de productividad, mejorando una regulación anterior que no contemplaba expresamente esta posibilidad", ha señalado UGT FICA. También se han reforzado las comisiones Paritaria, de Formación y Técnica y se ha mantenido la ultraactividad del convenio, por lo que continuará vigente hasta la firma de uno nuevo.

Desde UGT FICA Córdoba se ha reafirmado que "los intereses de las personas trabajadoras del metal están por encima de cualquier otro interés" y que "teníamos la oportunidad de conseguir mejoras que llevaban muchos años reivindicándose y hemos asumido la responsabilidad de convertirlas en derechos", considerando que el convenio firmado "constituye un avance para las aproximadamente 25.000 personas trabajadoras del metal de Córdoba".

PROTOCOLO DE ALCOHOL Y DROGAS

UGT FICA Córdoba ha querido aclarar el contenido y finalidad del protocolo de alcohol y drogas incorporado al convenio, "ante las críticas interesadas en descalificar el buen trabajo realizado por este sindicato", rechazando que su incorporación "suponga crear una vía nueva o más sencilla para despedir a una persona trabajadora" ya que "el protocolo no crea una nueva causa legal de despido ni modifica las causas que ya establece la legislación laboral".

De hecho, "su finalidad es introducir un procedimiento preventivo y asistencial que permita actuar ante un problema de salud antes de que la situación derive en consecuencias laborales más graves", entendiendo UGT FICA que "las adicciones deben abordarse como un problema de salud, actuando desde la prevención y no desde medidas coercitivas o disciplinarias, y facilitando la rehabilitación y posterior reinserción laboral de las personas afectadas".

En consecuencia, "el protocolo incorporado al convenio del metal cordobés sigue esta filosofía" y "su objetivo es que una persona con una situación de dependencia pueda disponer de mecanismos de detección, ayuda, tratamiento y recuperación, en lugar de dejar la cuestión exclusivamente en manos del régimen disciplinario".

Junto a ello, el sindicato ha recordado que la legislación de aplicación "obliga a respetar la intimidad, la dignidad y la confidencialidad de la información médica y establece expresamente que los datos obtenidos en la vigilancia de la salud no pueden utilizarse con fines discriminatorios ni en perjuicio de la persona trabajadora", y que "la información médica queda reservada al personal sanitario, mientras que la empresa únicamente puede recibir las conclusiones necesarias sobre aptitud para el puesto o sobre las medidas preventivas que deban adoptarse".

Por tanto, "un protocolo de estas características no significa que la empresa tenga libre acceso a los resultados médicos de la plantilla, ni convierte automáticamente un resultado positivo en una sanción o un despido, como pretenden hacer entender de forma absolutamente desleal e interesada para desacreditar a este sindicato".

UGT FICA Córdoba ha recordado, igualmente, que "la posibilidad de un despido disciplinario relacionado con estas circunstancias no nace de este convenio", ya que el Estatuto de los Trabajadores "ya contempla, con independencia de la existencia del protocolo, la embriaguez habitual o la toxicomanía cuando repercutan negativamente en el trabajo".

Precisamente por ello, "introducir mediante la negociación colectiva un instrumento preventivo y asistencial puede aportar un marco adicional para detectar situaciones de dependencia, intervenir, ofrecer tratamiento y favorecer la recuperación y reinserción de la persona afectada antes de que el problema derive en consecuencias laborales más graves".

En este sentido, Antonio Lopera ha señalado que "tratamos la adicción como lo que es, un problema de salud, y así se recoge en el convenio, y si en algún punto su aplicación plantea dudas, para eso está la comisión paritaria, donde UGT va a vigilar que se aplique con todas las garantías".