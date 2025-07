UGT-FICA critica "el afán de protagonismo" de Industria de CCOO al publicar una demanda a Covap "sin consultar"

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los comités de Covap (lácteos, piensos y cárnicos) junto con la Federación de UGT-FICA Córdoba han criticado este miércoles "la actitud beligerante de la federación de Industria de CCOO por anteponer el protagonismo y el oportunismo sindical en la empresa Covap", a la vez que han asegurado "no entender" el motivo de hacer pública en los medios de comunicación una demanda a la empresa "sin haber consultado con el comité de empresa, donde nuestro sindicato tiene la totalidad de los delegados".

Así lo ha indicado la federación ugetista en una nota en la que no ha querido entrar a valorar el origen del conflicto, pero ha afeado que, "una vez más, Industria CCOO ha vuelto a sacar una nota de prensa cargando contra una empresa, en este caso Covap, donde no tiene ninguna representatividad y, lo que no logra ganar en las urnas lo quiere conseguir a base de propaganda populista", todo ello "sin valorar el daño que se puede hacer a las personas trabajadoras".

Asimismo, UGT ha criticado "la casualidad" de que CCOO "haga esas declaraciones un mes antes de las elecciones sindicales". En cualquier caso UGT-FICA ha querido matizar "la irrelevancia de la publicación de esta información para la causa que reclaman, ya que el resultado judicial que pueda tener el conflicto no se verá modificado en ningún caso porque se hagan notas de prensa anunciando una demanda", pues "esto lo decidirá el juzgado, en todo caso".

Desde UGT-FICA, "cómo único sindicato con representatividad en Covap", han remarcado que "no puede dejar pasar éste acto de imprudencia", y le han exigido a CCOO que, "antes de hacer cualquier tipo de declaraciones que puedan afectar a las personas trabajadoras de Covap, consulte con sus representantes legales".