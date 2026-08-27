UGT FICA presenta a CECO el Congreso de la Industria de la Defensa que se celebrará en Córdoba en octubre

Representantes de FICA estatal, CECO, UGT Córdoba y UGT FICA Córdoba, en la sede de la patronal cordobesa. - UGT

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT se ha reunido este jueves con la dirección de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para presentarle oficialmente el Congreso de la Industria de la Defensa, Indudef, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 del próximo octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba.

Según ha informado el sindicato en una nota, al encuentro han asistido, además de representantes nacionales de la federación ugetista, con su secretario general, Manuel Jiménez, a la cabeza, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, y el secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez.

Desde hace ya cinco años, UGT FICA viene desarrollando actividades relacionadas con la industria de la defensa en todo el territorio nacional y, a raíz de la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, desde la federación, a nivel estatal, se ha venido trabajando a través de conversaciones realizadas con el Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar este encuentro, que va a reunir en la capital cordobesa a las empresas más importantes a nivel nacional e internacional de la industria de este sector.

El congreso contará con la participación de empresas en estands, a nivel de 'networking'. Otro de los aspectos reseñables del evento consistirá en dar una participación activa a la Universidad de Córdoba (UCO), así como a los centros de Formación Profesional e institutos, para que los alumnos "conozcan cuál es el futuro del mercado laboral y las necesidades que van a requerir los distintos sectores de producción en la industria de la defensa" en el país.

El objetivo es que "puedan tener en su currículum actividades que le puedan abrir este mercado laboral y la búsqueda de puestos de trabajo muy cualificados y bien remunerados, para hacer frente a esas necesidades que tanta demanda tienen de mano de obra cualificada en el sector".

Durante la reunión mantenida con la organización de empresarios de Córdoba ha quedado patente "un excelente nivel de colaboración" entre ésta y UGT FICA estatal, lo que ha llevado a plantear los pasos para que, a través de la CECO, se coordinen todas aquellas empresas a nivel de Córdoba que quieran participar en el congreso.

El evento contará con la participación de la Casa Real y la presencia del Rey Felipe VI en el cierre de la última jornada, el día 9, así como con la representación del Gobierno de España, del que ya han confirmado su asistencia la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant.

Por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía ha confirmado la asistencia su presidente, Juanma Moreno, y del Ayuntamiento de Córdoba, así como de la Diputación cordobesa. Del mismo modo, ha confirmado su asistencia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna y el secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, han agradecido "la valiosa predisposición de CECO a colaborar en un evento que supondrá posicionar a la ciudad, no sólo al frente de la defensa en España en estos días, sino como valiosísimo escenario para la celebración de eventos de esta importantísima repercusión a nivel nacional e internacional".