UGT FICA recuerda que el próximo lunes comienza la jornada intensiva por calor en la construcción en Córdoba

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA en Córdoba, Antonio Lopera. - UGT

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agroalimentario (FICA) de UGT en Córdoba, Antonio Lopera, ha recordado este jueves que el próximo lunes comienza en la provincia la jornada intensiva por calor en la construcción, sector en el que su sindicato ostenta la representatividad del 72% de los trabajadores.

Según ha informado UGT FICA en una nota, Lopera ha explicado que serán 60 días de jornadas intensivas reducidas, hasta el próximo 28 de agosto, fecha tras la cual se incorporará la jornada de ocho horas, que estará vigente hasta el próximo 9 de septiembre.

El responsable sindical ha señalado que "este tipo de jornadas ya se han utilizado en la pasada Feria de Córdoba, con jornadas intensivas de ocho horas que permiten hacer en un turno seguido todo el trabajo".

Respecto a la hora de comienzo y final de la misma, Lopera ha precisado que "esta jornada no empieza después de las 7,00 horas, "para aprovechar al máximo las menores temperaturas, y se finalizaría, en el caso de comenzar a las 7,00 horas, a las 14,00 horas, aunque en el caso de la construcción se sumaría el tiempo de derecho a descanso para el bocadillo, que en este caso hay que recuperarlo, y se concluiría a las 14,15 horas".

Lopera a instado a los empresarios a cumplir con la normativa y ha avisado que el sindicato "trabaja las denuncias con la Inspección de Trabajo" y hará "seguimiento de su cumplimiento, gracias a una mayoría absoluta de representación" que les otorga "delegados suficientes para realizar esa labor".

También ha recordado que, "independientemente de que el peligro por calor se produzca fuera de estas fechas, el Real Decreto de 4 de marzo de 2023 exige a los empresarios que, ante una alerta por calor extremo tienen que tomar todas las medidas para evitar los golpes de calor, y cuando hay una alerta naranja o una alerta roja, si estas medidas no son suficientes para evitar el calor, pues incluso se puede modificar la jornada o incluso se puede suspender y después se recuperaría otro día".

A este respecto, el responsable sindical ha indicado que UGT ya introdujo "este aspecto en la firma del último convenio provincial" del sector", pero añadiendo que, "en el caso de producirse esta situación, el empresario puede llegar a un acuerdo al respecto con los representantes de los trabajadores, para aumentar la jornada intensiva que tenemos regulada a nivel judicial".

Lopera ha asegurado que "los golpes de calor son más habituales en el campo", pero se ha congratulado de que "cada año ocurren menos debido a las normas, al conocimiento de las medidas que se deben de tomar, a la concienciación y a la vigilancia del cumplimiento por parte de los representantes sindicales".

No obstante, ha llamado a seguir medidas básicas, como usar "sombrero y gafas", tener agua a mano y "estar hidratado", en los casos en los que no sea posible trabajar a la sombra, "cada hora parar un momento para ir a respirar", y todo ello a la vez que se cumple "la jornada intensiva también, claro", ha concluido Lopera.