UGT Granada habilita su sede en la ciudad como refugio climático contra el calor durante los meses de verano

UGT Granada habilita su sede como refugio climático contra el calor durante los meses de verano - UGT GRANADA

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Granada ha habilitado su sede como refugio climático contra el calor durante los meses de verano en una iniciativa con la que pretenden concienciar sobre los riesgos del estrés térmico y la necesidad de adaptar las ciudades al cambio climático.

Así lo ha dado a conocer UGT en un comunicado, en el que expone que su espacio abre sus puertas a la ciudadanía, especialmente a colectivos vulnerables y trabajadores expuestos a altas temperaturas, para ofrecer un espacio climatizado y un punto de hidratación con agua fresca y refrescos. Estará operativo de lunes a viernes en horario de 8,30 a 14,30 horas durante todo el periodo estival.

Así, la sede provincial ubicada en la calle Periodista Francisco Javier Cobos, 2, estará abierta de forma gratuita no solo para sus afiliados, sino para toda la ciudadanía, con especial atención a las personas más vulnerables frente a las altas temperaturas y que necesiten un lugar donde realizar un descanso seguro.

Detallan que el refugio climático de UGT Granada contará con una zona común climatizada con asientos para descansar, un punto de hidratación con acceso a agua potable fresca y material informativo sobre la prevención de golpes de calor y los derechos laborales frente al estrés térmico.

UGT aprovechará esta apertura para asesorar a los trabajadores sobre los protocolos de seguridad que las empresas deben activar obligatoriamente cuando se decretan alertas por calor, recordando que la legislación prohíbe realizar determinadas tareas en las horas de máxima insolación bajo alertas naranja o roja.