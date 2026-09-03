UGT Granada pide a Diputación planificar las condiciones de la plantilla de los centros sociales afectados por seísmos

Imagen del desalojo del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, ubicado en Armilla, con motivo de la serie sísmica en Granada y su área metropolitana, a 18 de agosto de 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT-Servicios Públicos (SP) de Granada ha criticado "la situación de incertidumbre" que afecta a las trabajadoras de los centros sociales dependientes de la Diputación de Granada en Armilla, especialmente a la plantilla del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, tras los daños provocados en los edificios por los recientes terremotos.

El sindicato recuerda en una nota informativa que el pasado 18 de agosto, la Diputación acordó el desalojo preventivo y la reubicación de 77 personas residentes del Centro Psicopedagógico Reina Sofía en centros de Huéscar, Huétor Vega, Maracena y Fuente Vaqueros. La institución anunció también que parte de los profesionales acompañaría a las personas usuarias para garantizar la continuidad de la atención.

UGT reconoce que, ante una situación de emergencia de estas características, la seguridad de las personas residentes y de la plantilla debe ser la prioridad absoluta. El sindicato también destacar la profesionalidad, disponibilidad y compromiso demostrados por las trabajadoras y trabajadores, que han respondido en circunstancias especialmente difíciles para garantizar la atención y el bienestar de las personas usuarias.

"Ahora corresponde a la institución actuar con la misma responsabilidad, estableciendo una planificación clara y garantizando que cualquier medida organizativa se adopte con criterios objetivos, transparencia y negociación", exponen desde UGT.

El sindicato señala que, una vez garantizada la reubicación de las personas usuarias, se plantea un nuevo escenario "que genera muchas incertidumbres al personal, ya que la pérdida de todas las plazas concertadas del centro exige un plan de reorganización y acomodación del personal funcionario que prestaba sus servicios en la Residencia Reina Sofía".

Por eso, UGT anuncia que participará en la reestructuración de la Diputación para garantizar los derechos laborales e insta a Presidencia, Recursos Humanos y los Centros Sociales a convocar reuniones periódicas con el sindicato para fijar criterios claros y objetivos en la reubicación del personal, concretar horarios, turnos y la duración de las medidas organizativas, evitar traslados impuestos priorizando la voluntariedad y las situaciones personales mediante la negociación, y mantener de forma íntegra retribuciones, jornadas, descansos y demás derechos de la plantilla